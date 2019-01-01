شقيق برانكو ينضم للأهلي

الكرواتي يبدأ مهمته مع الراقي بعقبة صعبة عندما يلاقي الهلال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استقر الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ المدير الفني الجديد للأهلي السعودي، على الثلاثي المعاون له في القيادة الفنية للراقي.

أحمد الصائغ؛ رئيس الأهلي، تعاقد مع الكرواتي فور فوزه برئاسة النادي منذ أيام، ولمدة موسمين على أن ينتهي عقده بنهاية موسم 2020-2021.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادرها الخاصة أكدت أن برانكو سيستعين بثلاثة من مواطنيه في جهازه المساعد، أحدهم هو شقيقه الذي يكبره بعام وثلاثة أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن الثلاثي عملوا معه في فريقه السابق بيرسبوليس الإيراني، ورحلوا مع برانكو فور فسخ تعاقده مع الفريق وهم: زلاتكو إيفانكوفيتش، إيجور باناديتش، وماركو ستيلينوفيتش.

يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة الهلال في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا في السادس من أغسطس المقبل، على أن يُقام لقاء الإياب في 12 من الشهرنفسه.