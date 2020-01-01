شقيقة رونالدو تهاجم يوفنتوس بعد وداع الأبطال

البرتغالي سجل مرتين ولكن لم يكن كافياً تألقه

وجهت شقيقة كريستيانو رونالدو رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب خسارة يوفنتوس أمام ليون والوداع المبكر لدوري أبطال أوروبا.

رونالدو سجل مرتين الجمعة في شباك الفريق الفرنسي لتفوز السيدة العجوز 2-1، ولكن سابق الخسارة ذهاباً بهدف نظيف تعني الخروج من دور الستة عشر.

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وقالت شقيقة النجم البرتغالي عبر حسابها على "إنستجرام": "فخورة بمشاهدتك تلعب وتبذل المجهود وإخلاصك في الملعب ولكن بمفردك لا تكفي".

وأضافت: "الأمر مستحيل أن تفعل كل شيء بمفردك، ولكن تلك هي كرة القدم، يمكنك أن تفكر الآن أنك الأفضل وقدمت كل ما عندك".

شقيقة رونالدو سبق ودافعت عن أخيها في أكثر من مناسبة سابقة، ووجهت الانتقادات ليوفنتوس ومسؤوليه بسبب عدم مساندته مع كل ما يقدمه من عطاء.

ودارت الشائعات مؤخراً حول إمكانية مغادرة رونالدو لصفوف يوفنتوس بسبب تردي النتائج وعدم رضاه عن مستوى الفريق، ما نفاه رئيس النادي أندريا أنييلي.

ويمتد عقد النجم الأبرز للفريق مع البيانكونيري حتى 2022، والذي وقعه مع انضمامه في 2018 بعد انتهاء رحلته في إسبانيا.