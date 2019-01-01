شفاينشتايجر: لا أستطيع اللعب إلا بقميص بايرن ميونيخ أو مانشستر يونايتد

شفاينشتايجر يتحدث عن سبب عدم انتقاله إلى أي نادي أوروبي غير مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشف أسطورة وسط ملعب منتخب ألمانيا باستيان شفاينشتايجر عن السبب وراء انتقاله للعب في الدوري الأمريكي منذ عامين.

وكان شفاينشتايجر قد اعتزل اللعب على المستوى الدولي بنهاية العام الماضي، بعد 120 مباراة خاضها بقميص المنتخب الألماني.

وحول انتقاله إلى الدوري الأمريكي، قال باستيان شفاينشتايجر إنه لم يستطع استكمال رحلته في أوروبا بعد نهاية مشواره مع مانشستر يونايتد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "في كرة القدم هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في قرارات اللاعب، شخصيًا لم أستطع اللعب في أوروبا بقميص أي نادٍ سوى بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد"

وتابع: "أشعر الآن بالرغبة في مواصلة مشواري ولكن بعيدًا عن أوروبا، ولا أعلم ما الذي سيحدث في المستقبل، المهم أنني راضٍ عما فعلته"

ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد رودريجو

يذكر أن باستيان شفاينشتايجر كان قد رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد خلاف مع المدرب البرتغالي السابق للشياطين الحمر جوزيه مورينيو.