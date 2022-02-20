شعور متبادل.. مانشستر يونايتد لا يعارض رحيل رونالدو

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد لا يمانع رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف المقبل.

وكان مانشستر يونايتد أعاد صاروخ ماديرا، إلى قلعة أولد ترافورد، في أغسطس الماضي قادمًا من يوفنتوس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ وصول رونالدو إلى مانشستر يونايتد، شارك اللاعب في 28 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 15 هدفًا، وكان أول أهدافه في عام 2022 في شباك برايتون بآخر مباريات الفريق.

ما هو الجديد بخصوص رونالدو ويونايتد؟

بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن مانشستر يونايتد لن يقف عائقًا فى طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، حال أراد الرحيل عن ملعب أولد ترافورد نهاية الموسم الجارى، إذا فشل الفريق فى التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، إن هناك أحاديثًا داخل إدارة يونايتد بأن التعاقد مع رونالدو كان خطأ ارتكبته الإدارة بسبب أمور تسويقية، بالإضافة إلى منعه من الانضمام لمانشستر سيتي.

ما الخطأ الذي يراه مانشستر؟

إدارة الشياطين الحمر كانت تنتظر أن يحول رونالدو فريق مانشستر يونايتد إلى مرشح بقوة فى سباق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن رغم التغييرات التي طرأت على الفريق، إذ تمت إقالة أولي جونار سولشاير، وجاء رالف رانجنيك بدلًا منه، وفقًا لـ"ميرور".

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يأمل ألا يغير مسؤولو يونايتد رأيهم بشأن رحيله، لأنه لا يوجد بند فى عقده يسمح له بالمغادرة إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال.

واختتم التقرير، أن خسارة رونالدو ليست فى خطط مسؤولي مانشستر يونايتد، في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل مهاجميه، مثل إدينسون كافاني، ومارسيال، وجرينوود، ولكن الإدارة تدرك أنه سيكون من المستحيل إبقاؤه رغمًا عنه.

الجدير بالذكر أن الأوضاع لا تبدو مستقرة في مانشستر يونايتد الفترة الأخيرة، إذ يحتل الفريق المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ43 نقطة، بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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