حكايات سعودية - "شعرة ياسر" التي حسمت الدوري للهلال في الجولة الأخيرة

الموسم حينها انتهى بتعادل ناديي الهلال والاتحاد بالنقاط وتوج الهلال بدرع الدوري الجديد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

لم يتبق سوى جولة واحد فقط على حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجاري 2018\2019، حيث مازال اللقب متاحًا لناديي النصر والهلال حتى اللحظة الأخيرة.

النصر يتواجد في الصدارة برصيد 67 نقطة قبل مواجهة نادي الباطن، بينما يحتل الهلال الوصافة برصيد 66 نقطة قبل مواجهة نادي الشباب.

وبالعودة لموسم 2007\2008، أخر موسم قبل دوري المحترفين، أقيم الدوري بنظام النقاط الاعتيادية لأول مرة منذ 17 موسماً.

الموسم حينها انتهى بتعادل ناديي الهلال والاتحاد بالنقاط وتوج الهلال بدرع الدوري الجديد بسبب تفوقه على الاتحاد في المواجهات المباشرة، حسب نظام البطولة المعلن قبل بداية الموسم، بعد فوزه على الاتحاد في الجولة الأخيرة من الدوري بنتيجة 1–0.

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قصة هدف فوز الهلال على الاتحاد كان مثيرة للغاية، والذي سجله قائد الزعيم المُعتزل والذي أُطلق عليه لقب هدف "شعرة ياسر".

خلال المسابقة استطاع الاتحاد توسيع الفارق بينه وبين الهلال إلى 11 نقطة، قبل أن يتمكن الأخير من تقليص الفارق إلى 3 نقاط، لتكون آخر مباريات الموسم هي المباراة الحاسمة بين الفريقين بعد تعديل نظام الدوري السعودية.

وبالفعل أقيم اللقاء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة واستطاع ياسر القحطاني من خطف هدف الفوز على الرغم من الاستحواذ الاتحادي وإضاعة العديد من الفرص إلا أن أسلوب وطريقة اللعب الهلالي كانت الناجح، ليحقق أول بطولة للدوري السعودي للمحترفين بقيادة المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين.