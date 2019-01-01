شعباني والبنزرتي يعلنان تشكيلتي الترجي والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على تشكيلتي الترجي والوداد المغربي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الترجي التونسي، بقيادة معين شعباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الترجي كالآتي:

رامي الجريدي، الدربالي، اليعقوبي، شمام، أيمن بن محمد، فوسيني كوليبالي، فرانك كوم، سعد بقير، أنيس البدري، يوسف البلايي، طه ياسين الخنيسي.

أولاد باب سويقة حاضرين في مدرجات الملعب الأوليمبي في رادس 🏟️🇹🇳#أفريقيا_مع_جول



(📸:@EsperanceSTunis ) pic.twitter.com/7EbUaX9x2V — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

كما أعلن فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الترجي.

وجاء تشكيل الوداد كالآتي:

التكناوتي، العملود، كومارا، الناهيري، نوصير، جبران، السعيدي، الكرتي، الحداد، أووك، الحسوني.

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وكانت مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتي أقيمت في ملعب مولاي عبد الله في المغرب.