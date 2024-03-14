شعاع نور في النفق المظلم .. مفاجأة في موعد عودة أحمد شراحيلي للعب مع الاتحاد

المدافع السعودي تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي

SHAHID

لا يُمكن وصف موسم الاتحاد الجاري إلا بالنفق المظلم الموحش! إذ خرج الفريق من دوري أبطال آسيا وفقد فرصه في الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي ويُقاتل للحاق بمقعد مؤهل قاريًا الموسم القادم، وفشلت صفقته الكبرى "كريم بنزيما" وتعرض نجومه على مدار الموسم لإصابات صعبة أبعدتهم طويلًا عن اللعب.

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أحمد شاحيلي كان ضمن النجوم الذين تعرضوا لتلك الإصابات المؤلمة، حيث عانى من قطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الفتح في الجولة السابعة من دوري روشن، وقد حسم الأطباء بنهاية موسمه آنذاك بعد خضوعه لعملية جراحية.

المدافع السعودي أوجد بعض النور في هذا النفق المظلم بعدما فاجأ الجميع وبات جاهزًا للعب مع الاتحاد في المباريات الأخيرة من الموسم الجاري، حيث أفادت صحيفة الرياضية أنه سيُنهي برنامجه التأهيلي بعد شهرين، على أن يبدأ آخر وأخير من داخل الملعب ليكون متاحًا للمدرب مارسيلو جاياردو بعده.

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الاتحاد كان قد فقد مدافعه المصري أحمد حجازي خلال النصف الأول من الموسم بسبب نفس الإصابة التي تعرض لها نهاية الموسم الماضي، وقد أثر غياب اللاعبين كثيرًا على دفاع العميد.

يُشار إلى أن الاتحاد ضم خلال يناير الماضي مدافع الاتفاق، سعد الموسى، بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا قبل مطلع يونيو القادم.

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