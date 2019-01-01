مراحل تغير وتطور شعار نادي الهلال السعودي على مدار التاريخ

تغير 4 مرات خلال تاريخه، وبالتحديد منذ تأسيس النادي حتى وصلنا إلى يومنا هذا

يبقى نادي الهلال السعودي واحدًا من أشهر الأندية في المملكة العربية السعودية، والذي يقبع مقرّه مدينة الرياض، وبالـتأكيد بنى الزعيم شهرته الواسعة محليًا وعربيًا بسبب عدد بطولات النادي الرسمية التي حصل عليها والذي يصل عددها إلى 49 بطولة على مستوى الكرة السعودية.

كما أن الفريق الأزرق يعدّ أكثر الأندية تحقيقاً لبطولة الدوري السعودي الممتاز (12 مرة)، ولبطولة كأس ولي العهد (8 مرات)، ولبطولة كأس الاتحاد السعودي (7 مرات)، كما أنه أكثر الأندية السعودية تحقيقاً للبطولات الخارجية (13 بطولة خليجية وعربية وآسيوية).

كما إنه أكثر الأندية الآسيوية تحقيقاً للألقاب الآسيوية (ستة ألقاب في ثلاث مسابقات مختلفة)، وهو أول نادٍ يحصل على بطولة الدوري السعودي الممتاز وأول نادٍ سعودي يحصل على بطولة آسيوية، وقد حصل على لقب نادي القرن الآسيوي بكل جدارة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

بالتأكيد هذه المُقدمة السريعة عن فريق بحجم الموج الأزرق تؤكد لنا إننا أمام عراقة كبيرة لا يُمكن اختزالها في مجرد أسطر للحديث عن تاريخ لهذا الكيان الكبير.

ويشتهر نادي الهلال باللون الأزرق بل أن البعض يُطلق عليه هذا الاسم في إشارة إلى قميص النادي وشعاره الذي تغير العديد من المرات على مر التاريخ.

ويعتبر عبد الرحمن بن سعيد هو مؤسس نادي الهلال وتم تأسيسه بمسمى "الأولمبي" إلا أن الملك "سعود " أمر بتغيير المسمى إلى الاسم الحالي ولهذا السبب يُسمي أنصار الهلال ناديهم بالنادي الملكي.

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وتم تسمية نادي الهلال بهذا الاسم يوم الثلاثاء 21/5/1378هـ الموافق 2/12/1958م حين اختار الملك سعود بن عبدالعزيز - يرحمه الله – اسم الهلال من بين ثلاثة أسماء رفعت إليه ( الوحدة ، واليمامة ، والهلال ) بعد تحفظه على الاسم القديم (الأولمبي) على اعتبار انه اسم غير عربي.

الفريق الهلالي على مدار تاريخه قدم أشهر اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية، أمثال صالح النعيمة وفهد المصيبيح ويوسف الثنيان وسامي الجابر وفهد الغشيان ونواف التمياط.

كما لعب له عدد من النجوم الأجانب مثل روبرتو ريفلينو قائد المنتخب البرازيلي السابق، التونسي نجيب الإمام الذي شارك في نهائيات كأس العالم 1978م.

ومن نجوم الفريق أيضًا اللاعب الذي أعلن اعتزاله العام الماضي ياسر القحطاني الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا موسم 2007 من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقائد الفريق الحالي محمد الشلهوب الذي حصل على ثالث أفضل لاعب في آسيا موسم 2006 من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبمراجعة شعار الزعيم خلال تاريخه نجد إنه قد تغير 4 مرات خلال تاريخه، وبالتحديد منذ تأسيس النادي حتى وصلنا إلى يومنا هذا.

- أول شعار للفريق كان يحمل اللون الأزرق مع الأبيض، ويحتوي من الداخل على رمز الهلال بجانب كرة القدم، مع تواجد كلمة نادي الهلال الرياضي بجانب شعار المملكة العربية السعودية، وتاريخ التأسيس بالتاريخ الهجري.

- الشعار الثاني للزعيم كان بنفس اللونين الأزرق والأبيض أيضًا ولكن بشكل مُغاير، حيث حمل اسم "نادي الهلال الرياضي" وتاريخ التأسيس الهجري، بجانب "الرياض – المملكة العربية السعودية".

- الشعار الثالث والذي استمر لسنوات طويلة، تواجد فيه شكل الهلال والنخلة التي ترمز إلى المملكة العربية السعودية، بجانب اسم النادي باللغتين العربية والإنجليزية وذلك للمرة الأولى، وتم اضافة كلمات (رياضي – ثقافي – اجتماعي).

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- الشعار الرابع والحالي فحافظ على تواجد شكل الهلال وبداخله كرة قدم بجانب اسم النادي باللغة الإنجليزية وتاريخ التأسيس بالإنجليزية أيضًا، وهو الشعار المتواجد على قمصان وجدران الفريق حتى الآن.

يُذكر إنه تم استحداث الشعار الحالي لنادي الهلال مع جميع أندية دوري المحترفين الممتاز اتباعاً للقرار الصادر من هيئة دوري المحترفين مطلع موسم 2008-2009 ولم يشهد هذا الشعار أي تغيير منذ ذلك الحين حتى اللحظة.

وجاء ذلك على رغم العديد من التقارير التي تحدثت عام 2014 عن نية إدارة نادي الهلال تغيير شعار النادي الرسمي على أن يكون الشعار الجديد المقترح قريباً من شعار فرق كرة القدم شريطة أن يتم إضافة تاريخ تأسيس النادي حسب التقويم الهجري إذا ما علمنا وجود تاريخ التأسيس الميلادي فقط على شعار النادي للعبة كرة القدم إلا أن هذا الأمر لم يتم.