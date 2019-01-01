شعار على الأطقم يمنح الأهلي السعودي 3 ملايين ريال

شركة أطعمة تنعش خزينة الأهلي بـ3 ملايين ريال سعودي.

أتم نادي أهلي جدة السعودي، اتفاقه مع أحد الشركات، على وضع شعارها على أطقم الفريق، مقابل حصوله على مبلغ مالي كبير.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إحدى شركات الأطعمة، اتفقت مع الأهلي، على وضع شعارها على أطقم الفريق، بداية من مباراة الشباب المقبلة.

الأهلي سيواجه الشباب مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الثالثة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي أبرم عقد مع الشركة، يمتد إلى 3 موسم، مقابل مليون ريال سعودي على كل موسم، ليتم دعم خزينة النادي بتلك الأموال.

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جاءت تلك الخطوة، قبل دخول النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي ستشهد دعم للفريق بضم لاعبين جدد.

المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأهلي، طلب من الإدارة تدعيم بعض مراكز الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة، خلف النصر المتصدر بـ26 نقطة.