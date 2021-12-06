شطة: إلغاء كأس أمم إفريقيا وارد، ونقلها إلى قطر ممكن بشرط!

كشف عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إمكانية إلغاء كأس أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون خلال يناير القادم، وذلك حال عدم استطاعة البلد المضيف إنهاء الاستعدادات الخاصة لاستضافة البطولة.

البطولة القارية من المقرر أن تُفتتح يوم 9 يناير القادم، ولكن ملعب الافتتاح، أولمبي، لم يجهز بعد، إذ كان من المفترض أن يتم افتتاحه يوم الجمعة الماضي لكن أجل ذلك لعدم الانتهاء من العمل به، وقد أكد وزير الرياضة الكاميروني في تصريحات أخيرة أن الملعب سيكون جاهزًا وأن حفل الافتتاح لن يُقام سوى عليه في الكاميرون.

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شطة أكد خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة المصرية أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24 وضع أعباءً إضافية على الكاميرون، مشيرًا إلى صحة قرار عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم برفض تلك الزيادة لعدم قدرة جل الدول الإفريقية على تنظيم البطولة بهذا العدد الكبير من المتنخبات.

وأضاف "الأمور اتضحت الآن بعد فترة عناد من جانب المسؤولين، اللجان التي زارت الكاميرون أيقنت أن الفترة المتبقية غير كافية لإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة خاصة من حيث الملاعب وملاعب التدريب، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتولى هذا الأمر ويُحاول إيجاد حلول".

"زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخبًا أضاف المزيد من الصعوبات على الكاميرون، عيسى حياتو كان قد رفض مرارًا تلك الزيادة وكان رأيه صحيحًا، ربما 3-4 دول فقط قادرة على تنظيم البطولة بتواجد 24 منتخبًا، والكاميرون حين وافقت على تنظيم البطولة كان العدد 16 ولكن زيادة العدد أوجد المزيد من المشاكل، والمشكلة الكبرى في ملعب الافتتاح، كذلك هناك ضغط كبير من الدول الأوروبية على الاتحاد الإفريقي لتأجيل البطولة لوجود عدد كبير من اللاعبين الأفارقة الناشطين في الدوريات الأوروبية".

تابع "عدم إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها المحدد في الكاميرون يعني إلغاء البطولة تمامًا وليس تأجيلها، لأنه لا يوجد دولة في القارة قادرة على تنظيم البطولة خلال تلك المدة القصيرة، حتى لو تم التأجيل إلى 3-4 أشهر، خاصة أن الأندية الأوروبية لن تترك نجومها للمنتخبات في نهاية الموسم، الأقرب هو التأجيل لمدة أسبوع ولكن إن كانت الكاميرون بحاجة لوقت أطول سيتم إلغاء البطولة".

وأخيرًا كشف شطة عن إمكانية إقامة البطولة في قطر، لكن بشرط اقتناع الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفكرة، إذ قال "الاتحاد الإفريقي حاليًا منقاد من جانب فيفا وكل القرارات تصدر من هناك، إن أراد فيفا إقامة البطولة في قطر واقتنع بذلك سيعمل على إقناع الجمعية العمومية بتلك الفكرة وقد تحدث، كل شيء وارد".

يُشار إلى أن الكاميرون كان من المفترض أن تُنظم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، لكن تم إسناد التنظيم إلى مصر لعدم الجاهزية، وتم إسناد تنظيم بطولة 2021 إلى الكاميرون ومن ثم تم تأجيلها إلى يناير 2022 بسبب جائحة كورونا.