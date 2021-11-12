شريكة صندوق الاستثمار السعودي تعلن الموقف النهائي من شراء إنتر

أنهت أماندا ستافيلي الشريكة في ملكية نادي نيوكاسل الإنجليزي، كل الشائعات المتعلقة إلى بيع إنتر إلى صندوق الاستثمار السعودي.

إنتر يمر بمشكلة مالية كبيرة، أجبرته على بيع الثنائي روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

العديد من التكهنات أشارت إلى احتمالية بيع النادي، واهتمام صندوق الاستثمار السعودي بشراء النادي الإيطالي العريق بعد صفقة الاستحواذ على نيوكاسل.

وهو ما علقته عليه أماندا في تصريحات لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، حيث أنهت الجدل تمامًا حول هذا الموقف.

وقالت أماندا:"راقبنا وضع إنتر وميلان، والمشكلة الحالية بسبب أزمة الدوري الإيطالي بشكل عام وهي أزمة كارثية".

وأضافت:"هناك استطلاعات كذلك حول نادي بوردو الفرنسي، ولكن لا يوجد أي اهتمام بشراء إنتر، حيث قمنا ببعض المحادثات وكل شيء توقف".

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يذكر أن نيوكاسل قام مؤخرًا بتعيين إيدي هاو كمدرب للفريق خلفًا لستيف بروس، في بداية لملامح المشروع الجديد تحت القيادة العربية للنادي.