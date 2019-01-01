شريف إكرامي: شكرًا جمهور الأهلي العظيم

حارس مرمى الأهلي يُهنئ الجمهور باللقب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توجه شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي بالشكر لجماهير الفريق على دعمها الدائم لهم هذا الموسم، مؤكدًا أن الفوز بلقب الدوري المصري هو أقل ما قد يُقدمه اللاعبون لذلك الجمهور.

الأهلي حسم تتويجه رسميًا بلقب الدوري المصري لموسم 2018-2019 وهو الـ41 في تاريخه بالفوز على المقاولون العرب 3-1 قبل مباراة واحدة من ختام البطولة سيخوضها أمام الزمالك في الـ28 من يوليو الجاري.

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وقد نشر إكرامي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها "أقل مايمكن أن نقدمه كلاعبين لجمهور كبير تحمَّل معنا الكثير هذا الموسم، درع الدوري في مكانه الطبيعي، اللقب ال٤١ في الجزيره. شكرًا جمهور الأهلي العظيم".

انتصار الأهلي على المقاولون جعل الفارق بينه وبين مطارده الزمالك في صدارة الدوري 5 نقاط، مما حسم الصراع رسميًا ورقميًا قبل مواجهة الفريقين في ختام البطولة.

يُذكر أن إكرامي لم يلعب دور الحارس الأساسي للمارد الأحمر هذا الموسم، بل ترك تلك المهمة لزميله محمد الشناوي.