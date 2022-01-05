شروط ديمبيلي لا تتوقف.. وكيل الفرنسي يبلغ برشلونة بآخر طلباته

يواجه نادي برشلونة الإسباني موقفًا عصيبًا في سعيه لتجديد تعاقد الفرنسي عثمان ديمبيلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسط مطالب لا تنتهي من اللاعب.

ويرغب وكلاء ديمبيلي في أن يقدم برشلونة عرضًا جديدًا في محاولة لتجديد عقد الفرنسي الدولي، بقيمة مالية أفضل.

برشلونة، وعبر المدير الرياضي ماتيو أليماني، أكد أن "البلوجرانا" ينتظر رد ديمبيلي، وأن القرار لا يمكن تأجيله بعد الآن.

ومع ذلك، وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ممثلي ديمبيلي ليسوا في عجلة من أمرهم، لأنهم يعرفون بالفعل أن الوقت يمر لصالحهم، وأنهم ليس لديهم نية لقبول العرض الحالي من برشلونة.

ما هو طلب ديمبيلي الجديد؟

شبكة "cope" الإسبانية أكدت أن وكلاء ديمبيلي يأملون أن يتخذ برشلونة خطوة جديدة في صورة عرض مُحسن.

ويريد ديمبيلي أن يحظى بنفس معاملة فيران توريس، وأن يؤكد برشلونة على أهميته في خطط النادي.

ويعتقد وكلاء ديمبيلي أنه بعد نتيجة الاجتماع الأخير، فإن الكرة في ملعب برشلونة، وينتظرون تحرك النادي.

وكشفت "سبورت" أن ديمبيلي كان يخطط بالفعل لتوقيع العقد الجديد، لكن توقيع برشلونة مع فيران توريس، والنفقات اللاحقة التي قام بها النادي تسببت في تغيير خطط الفرنسي.

ما هو موقف برشلونة الحالي؟

برشلونة يعد الطرف الأضعف حاليًا في هذه الحرب، وذلك رغم محاولات إظهار الوجه الأقوى في المفاوضات.

عدم تمكن برشلونة من تمديد عقد ديمبيلي قبل بداية العام يجعل النادي تحت رحمة وكلاء الفرنسي وطلباتهم التي لا تنتهي.

مرور الوقت ليس أبدًا في صالح برشلونة، خاصة وأن ديمبيلي حر منذ بداية يناير في التفاوض مع أي نادٍ يرغب فيه.

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