شروط بوميل تبعده عن مصر واتجاه لتدريبه المنتخب الأولمبي!

من هو مدرب مصر الجديد؟

ابتعد باتريس بوميل عن تولي تدريب المنتخب المصري خلفًا لإيهاب جلال بسبب شروطه، إلا انّه قد يتولى قيادة المنتخب الأولمبي.

ويدرس الاتحاد المصري إعادة كارلوس كيروش مرة أخرى لقيادة الفراعنة بعد رحيله في مارس الماضي بسبب الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس العالم بقطر.

وكان إيهاب جلال قد أقيل بعد 3 مباريات فقط شهدت الفوز على غينيا والخسارة من إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 بجانب الهزيمة وديًا من كوريا الجنوبية.

ما هي شروط بوميل لتدريب منتخب مصر؟

وبحسب صحيفة "الوطن"، فإنّ بوميل وضع 3 شروط لتدريب المنتخب المصري، وهي التي تسببت في رفض الاتحاد التوقيع معه.

الشرط الأول كان بالحصول على 60 ألف دولار شهريًا، كما طلب أيضًا تعيين اثنين من المساعدين الأجانب في جهازه الفني.

وكان الشرط الثالث هو عدم تعيين مدير للمنتخب الوطني يشرف على عمله.

ولم يوافق الاتحاد المصري برئاسة جمال علام على هذه الشروط، وكلّف حازم إمام ومحمد بركات بالبحث عن مدير فني جديد في البرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا.

بوميل قد يتولى تدريب المنتخب الأولمبي

أما "يلا كورة" فأكدت أنّ التراجع عن التعاقد مع بوميل جاء بسبب وجود أسماء أفضل مرشحة لتولي منصب مدرب منتخب مصر.

وأوضح الموقع أنّ الهدف الرئيسي هو إعادة كيروش، وفي حال فشل الأمل فهناك بديل برتغالي وآخر إسباني.

ويتمسك الاتحاد بالتعاقد مع بوميل ولكن كمدرب للمنتخب الأولمبي، إلا أنّ هذا الملف مؤجل لحين حسم مسألة التعاقد مع مدرب لمنتخب مصر.

جدير بالذكر أنّ بوميل تولى قيادة منتخب ساحل العاج في آخر تجاربه وسقط أمام منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا الماضية.

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