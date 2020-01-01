شركة ترصد حملات إلكترونية منظمة لتدمير برشلونة وتشويه بارتوميو

الأمور ليست جيدة للفريق الإسباني خارج الملعب أيضاً

فترة صعبة جداً يمر بها نادي برشلونة الإسباني هذا الموسم، سواء داخل الملعب بعد خسارة لقب الدوري ، أو حتى خارجه وبالتحديد بوسائل التواصل الاجتماعي.

برشلونة خسر لقب الليجا بعدما كان متصدراً للبطولة قبل توقفها بسبب فيروس كورونا، حيث نجح ريال مدريد في العودة وخطف اللقب في النهاية.

العديد من المشاكل واجهت الفريق هذا الموسم، كان أبرزها خلافات السكرتير الفني إريك أبيدال مع ليونيل ميسي، والأنباء عن توتر العلاقة بين النجم الأرجنتيني وزميله أنطوان جريزمان، وكذلك جوسيب بارتوميو رئيس النادي.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت وجود هجمات إلكترونية منظمة هذا الموسم، على الفريق بهدف تدميره والتأثير عليه في مختلف المنافسات.

وشملت أيضاً هذه الهجمات بارتوميو رئيس النادي، من خلال التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق حسابات يتم إدارتها بشكل إلكتروني.

وجاء ذلك بعد التقرير الذي نشرته شركة الاستشارات المعروفة" Deloitte"، حيث أكدت أن 12.5% من التعليقات السلبية جاءت من مستخدمين غير بشريين.

وأشارت إلى أن موقع "تويتر" قرر إزالة أعداد ضخمة من هذه التعليقات، حيث وصلت إلى 20000 من أصل 300000 تم تحليلها.

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وأوضحت أن إحدى المحاولات المنظمة، شملت تواجد مستخدمين مهتمين بسياسة برشلونة ، قاموا بإصدار مجموعة من المنشورات باللغة الروسية، تُظهر رفضها لبارتوميو، بمشاركة بعض المشجعين للمنافس التقليدي ريال مدريد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في غانا ونيجيريا.

ووفقاً لـ"Deloitte" فإن الهدف الرئيسي لهذه الحملة المهتمة بالشأن الداخلي لبرشلونة، كان الهجوم على المطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة، والضغط من أجل الإطاحة بالمدرب السابق إرنستو فالفيردي وكذلك الرئيس الحالي للنادي مع المبالغة في ردود الأفعال الخاصة بكل موقف.

يذكر أن الأمل الأخير لبرشلونة من أجل الخروج ببطولة هذا الموسم، يتجسد في مواجهته مع نابولي في شهر أغسطس القادم، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.