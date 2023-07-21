شرف عظيم .. كلوب يضع الشرط الأهم لقبول تدريب ألمانيا!

الشكوك محيطة بمستقبل المدرب الألماني

اعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن تدريبه لمنتخب ألمانيا سيكون بمثابة "الشرف الكبير" له خلال مسيرته التدريبية.

كلوب المرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2026 ارتبط كثيرًا بالرحيل عن الريدز والعودة إلى بلاده لتدريب منتخب المانشافت خلفًا لهانز فليك، وهو الأمر الذي يرحب به المدرب الألماني ولكن ليس الآن.

وقال مدرب ليفربول في تصريحات للصحفيين خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد:"وظيفة المدرب الوطني هي شرف عظيم ولا شك في ذلك، المشكلة التي تقف في طريق كل شيء هو ولائي لليفربول، لا يمكنني مغادرة النادي الآن من أجل تدريب ألمانيا لفترة قصيرة".

وأضاف:"إذا كان من المفترض أن أتولى تدريب ألمانيا، ففي هذه الفترة يجب أن أكون متاحًا عكس وضعي الحالي، لدي مسؤولية تجاه ليفربول والعمل بهذا النادي يعتبر وظيفة مثيرة للاهتمام وبعد رحيلي ستبقى جميع الخيارات مفتوحة".

يذكر أن منصب فليك في ألمانيا تحيط به العديد من الشكوك، حيث حقق 4 انتصارات فقط في آخر 16 مباراة له مع الفريق.