شرط وحيد لمعاقبة تاليسكا بسبب أحداث ديربي الرياض

كشف المحامي سعود الرمان، عن الشرط الوحيد الذي قد يدفع لجنة الانضباط والأخلاق؛ بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لاتخاذ قرارًا بمعاقبة البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب النصر، على خلفية ما بدر منه في مباراة ديربي الرياض الأخيرة.

تاليسكا أثار الجدل خلال الأيام الماضية، بعد ما بدر منه في مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، حيث قام بالاحتفال أمام الجماهير الزرقاء، بعدما سجل هدفًا لفريقه.

الرمان كشف خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية، عن الشرط الوحيد الذي قد يتسبب في توقيع عقوبة على تاليسكا من جانب لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

سعود الرمان قال خلال البرنامج التلفزيوني: "على لجنة الانضباط معاقبة لاعب النصر تاليسكا بالإيقاف مباراتين، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لاحتفاله أمام جماهير الهلال".

وتابع: "العقوبة بحسب المادة 57 باللائحة، بشرط تدوينها من جانب مراقب مباراة ديربي الرياض، في تقرير المباراة الذي قام بتسليمه إلى لجنة الانضباط والأخلاق عقب المباراة".

اللاعب البرازيلي توجه بعد أن سجل هدفًا للنصر، إلى جماهير نادي الهلال وقام بالاحتفال بطريقة استفزازية، على طريقة "الخلط" المشهور بها سالم الدوسري لاعب الزعيم، وهو الأمر الذي استفز الجماهير الزرقاء.

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وبعد المباراة طالب عدد كبير من النقاد الرياضيين بمعاقبة تاليسكا، وتطبيق اللائحة، بسبب استفزازه جماهير الهلال بالاحتفال أمامهم عقب إحرازه الهدف.