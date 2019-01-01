شرط وحيد للإبقاء على جاتوزو مدربًا لميلان

جاتوزو مصيره بيده

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تولي المدير الفني الإيطالي، جينارو جاتوزو، تدريب ميلان منذ منتصف الموسم الماضي، خلفاً لفيتشنزو مونتيلا بشكل مؤقت.

ومع تحسن نتائج ميلان في النصف الثاني من الموسم، قررت إدارة ميلان تجديد الثقة في جاتوزو وتمديد التعاقد معه بشكل دائم.

ودخل الإيطالي في أكثر من مرة موقف الشك، بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته، إلا أنه سرعان ما استعاد النتائج الإيجابية.

وتضع الإدارة الحالية، شرطًا وحيدًا من أجل الإبقاء على جاتوزو مدرباً لميلان، بالموسم المقبل.

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وحسب كورييري ديلا سيرا الإيطالية، فأن التأهل لدوري أبطال أوروبا مرتبط بتواجد جاتوزو على رأس الفريق فنياً.

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وفشل ميلان في التأهل من دور المجموعات من الدوري الأوروبي، وتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا، وخسر السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس.

ويسعى ميلان اليوم، حال الفوز على كالياري للعودة مرة أخرى إلى المركز الرابع، بالتفوق على روما ولاتسيو وأتلانتا.