بيان ناري من رابطة اللاعبين الإسبان حول استئناف الدوري

رابطة اللاعبين الإسبان تصدر بيانًا ناريًا تؤكد من خلاله أن عودة البطولات قبل حسم المعركة مع فيروس كورونا مرفوضة.

أعربت رابطة اللاعبين الإسبان عن قلقها من تداول الأخبار الأخيرة حول إمكانية عودة البطولات قبل حسم المعركة ضد فيروس كورونا.

جاء هذا في بيان أصدرته الرابطة وأكدت من خلاله أن أي حديث عن عودة المباريات دون إذن السلطات والتأكد من سلامة الجميع لن يكون مقبولًا.

وقالوا في بيانهم: "يريد لاعبو الدرجة الأولى والثانية التأكيد على وعيهم التام وإدراكهم للموقف الحالي، وأنه لا يجب لعب كرة القدم من جديد دون التأكد من سلامة الجميع ودون إذن السلطات".

المزيد من الفرق

وأضافوا: "جدول المباريات يجب أن يتوقف على أساس قرار السلطات الصحية وقرارتها، كل شيء يتوقف على صحة الأفراد وحماية العوام".

رايولا يعمل على تدعيم دفاع ريال مدريد

وأكملوا: "أي عودة للبطولات والمسابقات يجب أن تشهد وجود بروتوكولات للحفاظ على اللاعبين في وجود أخصائيين في مكافحة الأوبئة يضمنوا الأمان الصحي للجميع".

وأردف البيان: "صحيح أن اللاعبين توصلوا لاتفاقات مع الأندية لتخفيض الرواتب لكن ذلك لن يعني أننا سنفرط في حقوقنا العمالية تحت أي ظرف".

واختتم: "من جديد نؤكد أن أي عودة لمباريات كرة القدم يجب أن تكون بعد التأكد من سلامة الجميع، يجب أن تكون الصحة العامة في الأولوية قبل أي شيء آخر".

جدير بالذكر برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.