"هناك شرط محدد".. فابريجاس: كومو قد يخسر نجمه لصالح ريال مدريد!

ماذا قال سيسك؟

اعترف سيسك فابريجاس مدرب كومو الإيطالي، بأن هناك شرطًا خاصًا قد يسمح لريال مدريد بالتوقيع مع نيكو باز لاعب الفريق.

انضم باز إلى الفريق الإيطالي في الصيف، بعد ترقيه إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وسرعان ما أثبت نفسه كلاعب رئيسي، حيث سجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 18 مباراة.

وقع صاحب الـ20 عامًا عقدًا لمدة 4 سنوات مع كومو، لكن مستواه المميز قد يوجه أنظار بعض الأندية الكبرى نحوه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فابريجاس في تصريح للصحفيين: "هناك شرط إعادة شراء محدد لنيكو باز لريال مدريد، لكنه لاعب في كومو".

وختم: "إذا لم يكن لدى كومو أي خطط لبيع نيكو، فلن يحدث ذلك، لدينا اتفاق مع نيكو. من المستحيل بالنسبة لنا أن نفكر في بيعه".