شرطة مانشستر تطلق سراح جرينوود بعد احتجازه ثلاثة أيام

أطلقت شرطة مانشستر سراح اللاعب الإنجليزي، ميسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد، بعد احتجازه لمدة ثلاثة أيام.

لاعب الشياطين الحمر تم القبض عليه من قبل الشرطة بعدما وجهت له عدة ادعاءات بالاعتداء وتهديد بالقتل.

وكان نادي مانشستر يونايتد، قد أعلن عن إيقاف لاعبه الشاب وعدم مشاركته في تدريبات الفريق حتى إشعارًا آخر بسبب هذه الواقعة.

ما الجديد بخصوص جرينوود؟

وقامت الشرطة الإنجليزية بالإفراج عن اللاعب صباح اليوم الأربعاء مقابل دفع كفالة مالية.

وجاء في بيان الشرطة الذي نشرته الصحيفة الإنجليزية: "تم الإفراج بكفالة عن جرينوود، والذي تم اعتقاله الأحد 30 يناير 2022 للاشتباه في قيامه باغتصاب واعتداء على امرأة"

وكانت شرطة مانشستر الكبرى قد أكدت بالأمس أن اللاعب تم احتجازه من أجل الاستجواب في التهم الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل.

كيف توالت الأحداث على جرينوود؟

الأمر بدأ بناد مانشستر يونايتد الذي أصدر بيان، جاء فيه أن النادي لا يتغاضى عن مثل تلك القضايا ولا يتغاضى عن العنف من أي نوع.

وواصل النادي في البيان الصادر، أن اللاعب لن يعود إلى التدريب أو يلعب المباريات حتى إشعار آخر.

لتتبعه عدد من الشركات الراعية التي قامت بطرد اللاعب من شركتها وإلغاء التعاقد معه.

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