شرطة باريس تعترف: نعم فشلنا في تأمين نهائي دوري أبطال أوروبا!

إخفاق رسمي واعتراف بالخطأ

اعترفت قيادة شرطة باريس بشكل واضح بما أسمته "فشل" تأمين مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد نهاية الشهر الماضي.

وقال قائد شرطة باريس ديدييه لالامينت أثناء استجوابه في البرلمان الفرنسي، إن ما حدث هو "فشل بكل تأكيد" مبررًا رأيه بأن "الناس هوجموا في الأخير أيًا كانت الدوافع".

🚨 BREAKING 🚨



The head of Paris police has acknowledged the "failure" of security operations for the UEFA Champions League final last month and apologised for tear-gassing supporters. pic.twitter.com/Gqz8EwD35a — Football Daily (@footballdaily) June 9, 2022

وأكد لالامينت اعتذاره عن الاضطرار إلى استخدام الغاز المسيل للدموع أثناء المحاولات "الفاشلة" لضبط الأمن في عملية إدخال الجماهير إلى ملعب المباراة.

كما أشار إلى أن تقديراته بشأن حمل ما يقرب 30-40 ألف مشجع لليفربول لتذاكر وهمية من أجل دخول الملعب "قد تكون خاطئة" على حد تعبيره.

وكانت الانتقادات قد انهالت على باريس واستدعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لطلب رد فعل واضح وعاجل من المسؤولين، نتيجة عدم تمكن كثير من الجماهير من دخول أرضية الملعب بشكل اعتيادي، متوجهًا بالاعتذار للجماهير الإنجليزية والإسبانية وواصفًا ما حدث "بالفوضى".

يضاف إلى ذلك دخول بعض الجماهير بشكل غير منظم، وعدم القدرة على فرض السيطرة الأمنية بمحيط ملعب سان دوني الذي استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور في الشوط الثاني من عمر المباراة محرزًا اللقب رقم 14 في تاريخ الميرينجي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا..

"بعد بضع سنوات في إسبانيا قد نرى صلاح في الاتحاد"

بعد نجاحه مع مبابي .. ماكرون يبدأ حملته لإقناع زيدان

أخبار الانتقالات | باريس يطلب نجمي إنتر و60 مليوناً لدي يونج