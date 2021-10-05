شرطان للحضور .. السعودية تُواجه اليابان والصين أمام 100% من الجمهور

بشرى سارة جدًا لجماهير الأخضر

أعلنت وزارة الرياضة السعودية رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهير لمباراتي المنتخب السعودي ضد اليابان والصين إلى 100% من الجماهير، وذلك بشكل استثنائي.

الأخضر سيُواجه اليابان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" يوم الخميس القادم في ثالث جولات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وبعدها سيلعب ضد الصين على نفس الملعب يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري.

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وزارة الرياضة أعلنت أنه تقرر وبشكل استثنائي رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% من سعة الملاعب خلال مواجهتي الأخضر ضد اليابان والصين، مشيرة إلى أن ذلك القرار تم مع التنسيق مع الجهات المسؤولة وفي إطار دعم حظوظ السعودية في اللقائين.

وحددت الوزارة شرطين لحضور المباراة، الأول أن يكون عُمر المشجع أكبر من 12 عامًا، والثاني أن يكون قد حصل على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) وفقًا لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق توكلنا.

وطالبت الوزارة أخيرًا في بيانها الرسمي الجماهير السعودية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وأبرزها ارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج وطوال فترة التواجد في المدرجات، وحذرت من أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات خاصة حال ثبت وجود مخالفات.