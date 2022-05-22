"شرطان لفوز الاتحاد على الهلال، أحدهما خاص بسالم الدوسري"

وجه الناقد الرياضي أحمد المصيبيج رسالة قاسية لنجم الهلال سالم الدوسري طالبه خلالها بالتوقف عن استفزاز الخصوم واللعب بجدية لخدمة فريقه في هذا الوقت الحرج من الموسم، مشيرًا إلى أن استمراره بتلك الحالة من اللا جدية سيعني فوز الاتحاد في كلاسيكو الغد.

الهلال يحل ضيفًا على الاتحاد في جدة مساء غدٍ وسط ترقب الجميع نظرًا لتأثير نتيجة اللقاء على صراع الفريقين الشرس على لقب الدوري السعودي، إذ يتقدم أصفر الغربية بفارق 6 نقاط عن نظيره العاصمي.

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المصيبيح أوضح خلال تصريحاته لبرنامج كورة المذاع عبر قناة روتانا خليجية أن مواصلة الدوسري اللعب دون جدية والاهتمام باستفزاز الخصوم والضحك مع الجمهور سيكون السبب الأول الذي يدفع بالهلال للخسارة، فيما السبب الثاني هو غياب مدافعه جانج هيون سو إن حدث.

وأضاف "شرطان سيجعلان نسبة فوز الاتحاد غدًا 90%، الأول هو غياب المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو والذي يتفوق على الجميع بروحه القتالية، دفاع الهلال مهزوز بتواجده، فما الذي سيحدث حال غاب عن اللقاء؟".

تابع "الثاني هو عدم لعب اللاعبين بكامل الجدية والقتالية المطلوبة واستمرار بعضهم، وأحدد سالم الدوسري، بالاستعراض واللعب دون جدية والضحك مع الجمهور واستفزاز الخصوم، أوجه رسالة لسالم وغيره .. استفزاز الخصم أنا ضده تمامًا، يحدث مرة وينتهي الموضوع".

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مطارده الهلال وحال فوزه أو حتى تعادله سيكون قد قطع شوطًا كبيرًا جدًا نحو تتويجه باللقب الأول له منذ 2008.