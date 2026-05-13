شرح قواعد مرحلة المجموعات في كأس العالم لكرة القدم

بذلت الفيفا جهودًا جبارة من أجل كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تشارك 48 منتخبًا في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في ما سيكون بالتأكيد مهرجانًا لكرة قدم صاخبة وساحرة. ومع ذلك، فإن هذا التوسع يترتب عليه المزيد من التغييرات في مرحلة المجموعات.

في بطولات كأس العالم السابقة التي كانت تضم 32 فريقًا فقط، كان يتأهل فريقان فقط من كل مجموعة للوصول إلى دور الـ16. ونظرًا لحرص الفيفا على زيادة عدد الفرق وإظهار قدر أكبر من الشمولية لقارات مثل أفريقيا وآسيا، تمت إضافة جولة جديدة بنظام خروج المغلوب تسبق دور الـ16. الآن، تتأهل 32 فريقًا إلى مرحلة خروج المغلوب، حيث تواصل الفرق الفائزة بالمجموعات والوصيفة وبعض الفرق التي احتلت المركز الثالث رحلتها، بينما تترك الدول الأخرى لتلعق جراحها وتعود إلى ديارها.

ولكن كيف يعمل كل هذا؟ هنا، تلقي GOAL نظرة على القواعد والشروط المختلفة ومعايير الفصل في حالة التعادل التي سيتم استخدامها في كأس العالم 2026 هذا الصيف.

كيف تسير مرحلة المجموعات في كأس العالم؟

ستكون كأس العالم 2026 أول نسخة للرجال تضم 48 فريقًا، مما يعني أنه سيكون هناك 12 مجموعة تضم أربع دول. أُجريت القرعة في نوفمبر، حيث تم توزيع الفرق على أربع مجموعات تضم 12 دولة بناءً على تصنيفاتها العالمية. وانضمت الدول المضيفة المشتركة، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى الفرق المصنفة في المراكز الأولى.

ستلعب المجموعات بنظام الدوري، حيث تلعب كل دولة مع الأخرى مرة واحدة ليصبح المجموع ثلاث مباريات لكل منها. تحصل الفرق على ثلاث نقاط للفوز، ونقطة واحدة للتعادل، ولا تحصل على أي نقاط للخسارة. يتأهل الفريقان الأولان في كل مجموعة إلى دور الـ32، بينما تتأهل أيضًا أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث. يتم إقصاء أسوأ أربعة فرق احتلت المركز الثالث وجميع الفرق التي احتلت المركز الرابع.

لا توجد أشواط إضافية ولا ركلات الترجيح خلال مرحلة المجموعات.

ما هي معايير الفصل في حالة التعادل في مرحلة المجموعات بكأس العالم؟

إذا تعادلت الفرق في المجموعة في عدد النقاط بعد انتهاء جميع المباريات، يتم استخدام مجموعة من المعايير لفرزها.

نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة فارق الأهداف في المواجهات المباشرة عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة فارق الأهداف الإجمالي إجمالي الأهداف المسجلة نقاط اللعب النظيف تصنيف الفيفا العالمي

أولاً، يتم استخدام نقاط المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة. إذا استمر التعادل، يتم استخدام فارق الأهداف الإجمالي في جميع مباريات المجموعة التي تم لعبها، ثم الأهداف المسجلة الإجمالية.

وإذا استمر التعادل بين الفريقين، يتم الرجوع إلى نقاط اللعب النظيف. ويتأهل الفريق الذي يتمتع بسجل انضباطي أفضل، ولكن إذا استمر التعادل في تلك المرحلة، يتأهل الفريق الذي يحتل مرتبة أعلى في تصنيف الفيفا العالمي.

عندما يتعلق الأمر بنقاط اللعب النظيف، هناك خصومات محددة من النقاط. تفقد الفرق نقطة واحدة للبطاقة الصفراء، وثلاث نقاط للبطاقة الحمراء غير المباشرة - بمعنى آخر، عندما يتلقى لاعب بطاقتين صفراوين في نفس المباراة ويتم طرده - وأربع نقاط للبطاقة الحمراء المباشرة.

في عام 2018، أصبحت السنغال أول فريق على الإطلاق يُقصى من كأس العالم للرجال لأنها جمعت عددًا من البطاقات الصفراء أكثر من اليابان، التي تأهلت على حساب الدولة الأفريقية.

ما هي الفرق التي تحتل المركز الثالث في المجموعات والتي تتأهل؟

كما ستتأهل أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات الاثنتي عشرة إلى مرحلة خروج المغلوب، على أن تخضع ترتيباتها لنفس معايير الفصل في حالة التعادل.

ورغم أن هذا يعني أن بعض الفرق قد تقدم أداءً مخيباً للآمال وتتمكن مع ذلك من تجاوز مرحلة المجموعات، إلا أنها ستخوض مباراة في دور الـ32 ضد أحد الفائزين بالمجموعات، مما يعني أن بدايتها في مرحلة خروج المغلوب ستكون أصعب من بدايات الفرق التي احتلت المركز الثاني.

هذه هي المرة الأولى التي تكافئ فيها كأس العالم الفرق التي احتلت المركز الثالث بالتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، ولكن هذا يشبه الإجراء الذي تم اتباعه في بطولة أمم أوروبا منذ نسخة 2016. في تلك البطولة، نجحت البرتغال في تجاوز مرحلة المجموعات بصفتها ثالث أفضل فريق احتل المركز الثالث بعد تعادلها في جميع مبارياتها، لكنها استمرت في الفوز بالبطولة، وهزمت فرنسا في النهائي.

وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى جولة أخيرة مثيرة في مرحلة المجموعات، حيث لا يفصل بين الفرق التي تحتل المركز الثالث سوى فارق بسيط. على سبيل المثال، فازت هولندا على جورجيا باعتبارها أفضل فريق يحتل المركز الثالث في يورو 2024 بفضل سجلها الانضباطي الأفضل، بينما تأهلت سلوفينيا على حساب المجر بفضل فارق الأهداف المتفوق.

يُقال إن النظام الجديد الذي يضم 48 فريقًا يصب في صالح ما يُسمى بـ"عمالقة" البطولة، الذين أصبح لديهم الآن مجال أكبر للتحرك. في عصر الـ 32 فريقًا، كان 50٪ من الفرق تُقصى في مرحلة المجموعات، بينما في عام 2026 انخفض هذا الرقم إلى 33٪. كما أن زيادة عدد الفرق يعني وجود دول ذات مستوى كروي أقل في البطولة، مما يجعل من السهل نظريًا على الدول الكبرى تجنب الخروج المبكر.

قد تكون ظاهرة «مجموعة الموت» قد انتهت هي الأخرى بسبب توسيع نطاق البطولة. فعلى سبيل المثال، تبدو المجموعة الأولى بلا شك الأصعب، حيث تتنافس فرنسا والسنغال والنرويج على التأهل. ومع ذلك، يتوقع أن تهزم هذه الفرق الثلاث كل من بوليفيا والعراق — وربما بنتيجة كبيرة — مما يعني أن الفريق الذي يحتل المركز الثالث لا يزال لديه فرصة كبيرة للوصول إلى الدور التالي.