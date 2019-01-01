شراكة بين أديداس والخطاط السعودي "شاكر كشغري" أظهرت يوفنتوس في أبهى حلة

اليوفي ظهر بحلة عربية أنيقة في كأس السوبر الذي لُعب في الرياض

ظهر فريق يوفنتوس بحلة فريدة من نوعها في كأس السوبر الإيطالي الذي لعبه يوم الأحد على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، حيث ارتدى أول قميص كرة قدم من نوعه يُبرز فن الخط العربي، بفضل الشراكة المميزة لأديداس مع الخطاط السعودي ـ المغربي شاكر كشغري.

وتم إطلاق تلك النسخة المحدودة من قميص اليوفي من أجل الاحتفاء بالحضارة العربية العريقة وعرض الاختلاف الثقافي الذي يتميز به فريق يوفنتوس، كونه يضم في صفوف فريقه الأول 14 جنسية مختلفة من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وعرف القميص الذي ظهر به لاعبو اليوفي كتابة أسماء اللاعبين بأحرف عربية متميزة، بالإضافة إلى إبراز فن الخط العربي داخل كل رقم بشكل جعل القميص مميزًا وأنيقًا ونال استحسان كل من تابعوا المباراة.

وسيكون بإمكان مشجعي اليوفي السعوديين اقتناء هذه النسخة الخاصة من قميص يوفنتوس ما بين الـ20 والـ31 من يوفنتوس في محلات أديداس في مدينتي الرياض وجدة.

وقال الخطاط العربي شاكر كشغري "الفخر والشغف من ضمن جذور الثقافة العربية، كما هو الحال مع كرة القدم واللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم. يعد الخط من أقدم التقاليد، بينما تزداد أهمية دور كرة القدم في المجتمع: هذا التصميم يوحد هذين الجانبين"

أما مدير الإيرادات في يوفنتوس، جورجيو ريتشي، فقد قال "من خلال هذا الاختيار، يثبت يوفنتوس أنه، مرة أخرى، قريب من مشجعيه في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد أيضاً على اهتمام النادي باستكشاف مناطق جديدة. التعاون مع الفنان الكبير شاكر كشغري، يزيد من خصوصية مباراة مهمة مثل كأس السوبر الإيطالي