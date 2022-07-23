شراحيلي يُنكر أدلة الشباب ويُثبت صحة انتقاله للاتحاد

الشباب كان قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أقوال أحمد شراحيلي، مدافع الاتحاد المنضم له هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع الشباب، في جلسة الاستماع التي عُقدت الثلاثاء الماضي في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بخصوص شكوى ناديه السابق ضده والنادي الجداوي.

الاتحاد كان قد أعلن تعاقده مع المدافع الدولي السعودي عقب أيام قليلة من دخوله الفترة الحرة في عقده مع الليوث، وقد أعلن خالد البلطان رئيس الشباب تقدم ناديه بشكوى ضد اللاعب وفريقه الجديد لخرقهم لوائح الاتحاد السعودي الخاصة بالتفاوض مع اللاعبين.

ما هي أدلة الشباب في شكواه ضد الاتحاد وشراحيلي؟

الشباب وجه اتهامًا للاتحاد بالتفاوض مع شراحيلي قبل دخوله الفترة الحرة من عقده الذي انتهى في 8 يوليو الماضي، وقد أكد البلطان في تصريحات متلفزة أنه حاول التوصل لتسوية ودية مع العميد حول الأمر لكنه لم يُواجه سوى الرفض والتجاهل مما دعاه لتقديم شكوى لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وكانت المصادر الصحفية وأبرزها صحيفة الرياضية قد أشارت إلى أن أدلة الشباب تتمثل في رسائل بين وكيل اللاعب وإدارة النادي تؤكد وجود عرض من الاتحاد، بجانب رسائل صوتية من شراحيلي نفسه لإدارة كرة القدم في الشباب يُقر خلالها بالمفاوضات قبل دخوله الفترة الحرة في عقده ويُوضح أن اختياره للعرض الجداوي نظرًا لأنه أعلى ماليًا سواء في الراتب أو مقدم العقد.

الأمر لم يتوقف هنا، بل يمتلك الشباب كذلك شهداء إثبات يعترفون بأن اللاعب السعودي أخبرهم بالمفاوضات الاتحادية.

كيف رد شراحيلي على اتهامات الشباب؟

شراحيلي وخلال جلسة الاستماع الأخيرة نفى تمامًا اتهامات الشباب له وأنكر جميع الأدلة ضده، إذ أكد أولًا أنه لم يتحدث مع المدرب السابق للشباب بيركليس شاموسكا أو مترجمه حول انتقاله لنادٍ آخر قبل دخوله الفترة الحرة في عقده.

اللاعب أنكر كذلك تسلمه أي مبالغ مالية من الاتحاد، سواء قبل أو بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، وقد أبدى استعداده لتسليم حساباته البنكية للأشهر الـ8 الأخيرة للجنة الاحتراف للتحقق منها والتأكيد من حديثه وصحة انتقاله.

وأكد عبد الله الخليفة وكيل اللاعب كذلك أن موكله لم يحصل على أي مبالغ مالية من مقدم تعاقده مع الاتحاد حتى موعد عقد جلسة الاسمتاع.

الرياضية كانت قد أشارت مؤخرًا إلى أن الشباب يطالب شراحيلي والاتحاد بالتضمان بتعويض قدره 21 مليون ريال سعودي نظير الانتهاك الصريح لحقوق النادي ومخالفة عقود الدعاية والإعلان، كما يُطالب بفرض غرامة على إدارة العميد مقدارها مليون ريال نظير تحايلها على قواعد الانتقال.