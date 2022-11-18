شراحيلي يظهر في تعادل الاتحاد والوصل وديًا

المدافع غائب للإصابة منذ مدة طويلة

تعادل الاتحاد وديًا مع الوصل الإماراتي اليوم الجمعة بهدف لكل فريق ضمن استعداداته في دبي لاستئناف الدوري السعودي منتصف ديسمبر القادم عقب انتهاء كأس العالم قطر 2022.

المدرب نونو سانتو دخل اللقاء بالمجموعة الأساسية وأجرى العديد من التغييرات في الشوط الثاني، وقد أحرز هدف العميد الوحيد مهاجمه السعودي هارون كمارا.

الحدث الأهم في اللقاء كان ظهور المدافع السعودي أحمد شراحيلي ولعبه أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الرائد في ثالث جولات دوري روشن السعودي وأبعدته عن الملاعب منذ ذلك الوقت.

مدافع الشباب السابق خاض برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا في الأيام الأولى من المعسكر المقام في دبي وقد انضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام الأخيرة بعد تعافيه تمامًا من الإصابة في كاحله.

📸| ودية الاتحاد 🆚 الوصل الإماراتي pic.twitter.com/kSO9m0lC4V — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 18, 2022

الاتحاد كان قد واجه الفيحاء في أولى مبارياته الودية واستطاع الفوز عليه بهدفين نظيفين، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين إضافيتين قبل العودة إلى جدة.

يُشار إلى أن الاتحاد يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب في الصدارة، وقد توقفت البطولة عقب الجولة الثامنة بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.