شخصيات سعودية | "غول" الانتقالات، صانع مجد الاتحاد وعدو الهلال التاريخي

نطلق سلسلة جديدة نتحدث خلالها عن أبرز الشخصيات التي أثرت في كرة القدم السعودية

نطلق اليوم في جول النسخة العربية سلسلة جديدة من التقارير التي تتحدث عن أبرز الشخصيات المؤثرة في كرة القدم السعودية على مدار تاريخها، وذلك بالتوازي مع سلسلة المواضيع التي تتحدث عن أبرز الصفقات المثيرة للجدل في تاريخ الدوري السعودي.

حلقتنا الأولى عن الشخصية الأهم في تاريخ الاتحاد، وربما الأهم والأكثر تأثيرًا في مدينة جدة بالكامل .. هو من وُصف بـ "غول" الانتقالات، وهو من يراه العديد من الجمهور الهلالي عدوهم التاريخي الأهم والأكبر .. حديثنا اليوم عن منصور البلوي رئيس الاتحاد السابق.

رجل أعمال، شاعر وعاشق للاتحاد

وُلد منصور البلوي في جدة عام 1964، وقد حصل على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد واستطاع أن يُصبح خلال سنوات قليلة أحد أهم رجال الأعمال في السعودية ومنطقة الخليج العربي.

البلوي يُجيد كتابة الشعر وقد كتب الكثير من القصائد والأغاني الرائعة أبرزها أغنية الأماكن التي غناها الأسطوري محمد عبده، لكن الأهم أنه عاشق متيم بنادي الاتحاد وألوان الأصفر والأٍسود، كان دائم الحضور في المدرجات بين المشجعين المتيمين للعميد، وقد تقدم لخدمته مبكرًا بالتواجد في مجلس إدارة الرئيس عدنان جمجوم عام 1993، كان آنذاك في عامه الـ29 فقط.

نجاحه إداريًا دفع النادي لتسليمه مهمة الإشراف على فريق كرة القدم عام 1995، لكنه لم يستمر طويلًا وابتعد عن الاتحاد وغاب عن المشهد الرياضي حتى عام عام 2002.

صانع مجد الاتحاد

ابتعد البلوي عن الاتحاد رسميًا لكنه بقي أحد أكبر الداعمين الماليين، وبعد 7 سنوات تقريبًا عاد للنادي رسميًا بتولي مهمة الإشراف على فريق الكرة من جديد، وبعد أقل من عام وتحديدًا في 2003 وصل للمنصب الأعلى في النادي ... رئيس مجلس الإدارة.

الاتحاد وحتى ظهور اسم منصور البلوي لم يكن قد حقق لقب الدوري السعودي سوى مرة واحدة عام 1988، لكنه خلال فترة تواجد البلوي، سواء عضو مجلس إدارة أو مشرف على الكرة أو داعم كبير أو رئيس، حقق اللقب الأغلى 6 مرات كان آخرهم عام 2007 آخر سنوات البلوي مع العميد.

مجد العميد لم يقف عند حدود السعودية، بل تخطاها إلى آسيا والعالم أجمع .. البلوي قاد الفريق خلال فترة رئاسته للفوز بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، 2004 و2005، ومن ثم حصل على المركز الرابع في كأس العالم للأندية.

فترة تواجد البلوي في الرئاسة شهدت ومازالت الكثير من الجدل، وتُخفي الكثير من الأسرار، وقد شُكلت لجنة تقصي حقائق للفحص في كواليس وأسرار تلك الفترة، ويتحدث البعض عن فساد وقضايا ومشاكل مالية كبيرة ... كل هذا قد يكون موجودًا، لكنه لن يُخفي حقيقة أن البلوي هو صانع مجد الاتحاد وأهم شخصية في تاريخه.

البلوي .. غول سوق الانتقالات وبعبع الكبار

أثار مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان القلق في أوروبا لعدة سنوات قبل تطبيق قانون اللعب المالي النظيف، وتسبب ميلان بيرلسكوني في رعب الجميع في ثمانينات القرن الماضي، لكن كل هذا القلق والرعب لا يُساوي ما كان يحدث في السعودية خلال فترة تواجد البلوي مع الاتحاد.

الأمر وصل إلى حد أن تحركات الرجل كانت محل اهتمام ومتابعة الجميع، كان إن وصل الرياض تبدأ جماهير الهلال والنصر في الخوف على نجومهم والاطمئنان إلى أنهم مازالوا معهم، وإن عاد إلى جدة خاف الجمهور الأهلاوي على نجومه الكبار، وإن تجول في الخارج يبدأ الجميع يتحدث عن النجم العالمي الجديد القادم للعميد.

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البلوي لم يكتف بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب الكبار أمثال تشيكو وعماد متعب وإسلام الشاطر وسيرجيو ريكاردو ومحمد كالون والحسن كيتا، ولم يكتف كذلك بالتفوق في جميع معارك سوق الانتقالات مع المنافسين، بل وصلت سطوته إلى حد اقتحام مقرات الأندية وخطف نجومهم أمام عيونهم.

الاتحاد تعاقد مع عبد الله الواكد من الشباب، وضم إبراهيم السويد من الأهلي، وانتزع أحمد الدوخي من الهلال في صفقة غيرت الكثير في كرة القدم السعودية، وغيرهم الكثير والكثير من النجوم.

البلوي خلال فترة رئاسته للاتحاد ضم ما يقرب من 40 لاعبًا للاتحاد ما بين المحليين والأجانب، وقد كلفوه الملايين والملايين.

البلوي .. عدو الهلال التاريخي

إن أجرينا استفتاءً بين جماهير الهلال حول عدوهم التاريخي في كرة القدم السعودية، باعتقادي سنرى إجماعًا حول منصور البلوي، رغم أنه لم يظهر في الرياضة السعودية أكثر من 20 عامًا.

البلوي صنع من الاتحاد منافسًا بارزًا وشرسًا على الهلال محليًا، والأهم أنه خطف حلم الزعيم الأهم بالفوز بدوري أبطال آسيا واللعب في كأس العالم للأندية، هذا بجانب صراع الصفقات وانتزاع أحمد الدوخي من قلب الرياض.

حبة "الكرز" في ذلك العداء بين الهلال والبلوي كان المهاجم السيراليوني محمد كالون، والذي أفسد البلوي، كما يُجمع الهلاليون، صفقة انتقاله الكبرى للزعيم عام 2007.

البلوي قال صراحة في حوار لم يُذع أن ابتعاده عن الصورة واستقالته من منصبه كان بضغط من شخصية هلالية بعد أزمة كالون، ذلك رغم أن هناك رأيًا مخالفًا يقول أن السبب يعود للهروب من التحقيقات الخاصة بالتفاصيل المالية في الاتحاد خلال فترة رئاسته بعد حادثة اليابان ودفع السفارة السعودية هناك مبلغ مليون دولار تقريبًا لم يدفعهم الفريق للفندق ومكاتب تأجير السيارات هناك.

البلوي .. الشخصية الأكثر إثارة للجدل وكنز الأسرار في كرة القدم السعودية

يبقى في النهاية منصور البلوي الشخصية الأكثر إثارة للجدل في كرة القدم السعودية، هو كنز من الأسرار يتمنى الجميع أن يعثر عليه ويُخرج كل تلك الأسرار التي ربما تُغير الكثير من القناعات والسيناريوهات.

صحيفة الرياضية السعودية نشرت تحقيقًا صحفيًا في ديسمبر 2013 تحدثت خلاله عن مشاكل وقضايا الاتحاد في عهد البلوي، أسمته "الاتحاد في سنوات الضياع"، وقد كالت خلاله اتهامات قوية لأبو ثامر، قبل أن يخرج الرجل في قناة روتانا خليجية ويرد على كل تلك الاتهامات.

الصراع بين محبي وكارهي البلوي مازال مستمرًا ولا أظنه سينتهي أبدًا، البعض يراه صانع مجد الاتحاد والبعض الآخر يراه من أضاع النادي وأدخله في نفق مظلم لم ينجح الخروج منه حتى الآن.