"شجعوا الهلال أصبحت حاربوا النصر!"

هل يتعرض النصر لحملات لمحاربته؟

يرى الإعلامي الرياضي محمد الدويش، أن هناك حملات ضد نادي النصر، مشيرًا إلى أن محاربته هي هدف البعض وليس تشجيع الأندية المنافسة.

ضدية النصر المؤهل الأول

أكد الدويش على أن هناك شرطًا لكي تكون هلاليًا مفضلًا، وهي محاربة نادي النصر خلال وأن تكون ضده، وليس تشجيع الزعيم.

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وكتب الدويش تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعبر فيها عن وجهة نظره في محاربة نادي النصر.

وجاء نص تغريدة الدويش كالآتي: "كن هلاليًا تكن مفضلًا، صارت كن ضد النصر تكون مفضلًا، اتركوا التعصب وشجعوا الهلال، صارت اتركوا التعصب وحاربوا الهلال، صارت ضدية النصر المؤهل الأول".

كيف جاءت ردود الفعل على تغريدة الدويش؟

وجدت تغريدة الدويش تأييد من جانب جماهير نادي النصر، التي أكدت على أن ناديها يجد محاربة من الجميع حتى من عناصر لعبة كرة القدم.

بعض الجماهير نشرت مقاطع فيديو بها تعرض النصر للظلم التحكيمي في بعض المباريات في الموسم الماضي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بينما ترى جماهير نادي الهلال أن ما كتبه الدويش غير صحيح، وأنه لا توجد حملات لمحاربة النصر كما ذكر.

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