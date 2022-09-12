شجار وكروت حمراء وإلغاء هدف صحيح .. أحداث مجنونة في مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا

مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي حملت معها كل متعة كرة القدم.

حملت مباراة يوفنتوس أمام ساليرنيتانا ضمن منافسات الجولة السادسة في موسم 2022-23 من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو، الكثير من جنون كرة القدم، منذ بدايتها وحتى إطلاق الحكم لصافرة النهاية.

ساليرنيتانا تمكن من مفاجأة يوفنتوس بهدفين في الشوط الأول، حملا توقيع الإيطالي المخضرم أنطونيو كاندريفا، والبولندي كريشتوف بيونتيك من علامة الجزاء.

ماذا حدث؟

الجنون لم يقتصر فقط على تقدم ساليرنيتانا أمام يوفنتوس على ملعبه، لأن "البيانكونيري" تمكن في العودة خلال الشوط الثاني، وتمكن من تعديل النتيجة، بفضل هدفي المدافعين البرازيلي بريمر، والإيطالي ليوناردو بونوتشي في الدقيقتين 51 و90+3 على الترتيب.

لكن ما حدث بعد هدف بونوتشي بدقيقتين كان استثنائيًا، بعد أن تمكن البولندي أركاديوش ميليك من تسجيل هدف ثالث لصالح يوفنتوس، لتنطلق احتفالات جنونية بين اللاعبين وفي المدرجات، لكن ميليك احتفل بخلع قميصه ليمنحه الحكم بطاقة صفراء ثانية ويُطرد.

الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل قام حكم المباراة بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بإلغاء الهدف، بداعي تسلل بونوتشي المتداخل في الكرة لحظة تسديد البولندي نحو المرمى.

واندلعت معركة حقيقية بين لاعبي الفريقين على أرض الملعب بعد إلغاء الهدف، أدت إلى طرد فيديريكو فازيو مدافع ساليرنيتانا، وخوان كوادرادو نجم يوفنتوس، وماسيمليانو أليجري مدرب "البيانكونيري".

هل إلغاء هدف يوفنتوس صحيح؟

حسب شبكة "سكاي" الإيطالية، فإن إلغاء هدف يوفنتوس لم يكن صحيحًا، بالنظر إلى موقف أنطونيو كاندريفا في الملعب، والذي كان يغطي تداخل بونوتشي على حارس ساليرنيتانا.

وبالنسبة إلى فابيو كاريسا محلل شبكة "سكاي" فإن ذلك كان الخطأ الأكثر وضوحًا منذ إدخال التكنولوجيا.

ما هو رد فعل لاعبي يوفنتوس؟

ميليك، صاحب الهدف الملغي، نشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي توضح عدم وجود تسلل على بونوتشي، مع كلمتي: "لا تعليق".

الصورة التي نشرها ميليك كانت صورة ثابتة من مقطع فيديو تم تصويره بواسطة أحد المشجعين، جاءت من مدرجات الملعب على الجانب الآخر من الصورة التي التقطت منها زاوية إلغاء الهدف، وتوضح عدم وجود حالة تسلل.

أما بونوتشي، فقد تحدث مع شبكة "DAZN" عن احتمالية وجود خطأ تقني في غرفة "VAR" أدى إلى ذلك.

وقال: "لم يتم أخذ موقع كاندريفا في الحسبان، كنت آمل أن يقوم بذلك، لكنك لا تعرف أبدًا".

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هل يتم إعادة مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا؟

ما حدث في مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا يعيد إلى الأذهان الواقعة التي حدثت في الموسم الماضي بين سبيتسيا ولاتسيو، حين سجل المدافع فرانشيسكو أتشيربي هدفًا لصالح نادي العاصمة وهو في موقف تسلل، وتم تأكيده من قبل تقنية حكم الفيديو المساعد.

ومع الأخذ في الاعتبار ما حدث في مباراة الموسم الماضي، والتي لم يتم إعادتها، فإن البروتوكول يؤكد أن الأخطاء التحكيمية التي تقع باستخدام تقنية "VAR" لا تقود إلى إعادة المباريات، حتى لو كانت أخطاءً تقنية.

وهذا ما أكده لوكا ماريلي، الحكم الإيطالي السابق، والمحلل الحالي مع شبكة "DAZN".