"شجار سبورتينج" قد يكلف بيبي مسيرته .. البرتغالي مهدد بالإيقاف لعامين

يواجه بيبي مدافع وقائد نادي بورتو البرتغالي خطر الإيقاف لمدة عامين، ما يهدد مسيرته الكروية بنهاية مأساوية.

بيبي، 38 عامًا، كان من المتورطين في الشجار الذي نشب خلال مباراة بورتو وسبورتينج لشبونة، في قمة الجولة 22 من الدوري البرتغالي.

وتلقى بيبي بطاقة حمراء مباشرة بعد تورطه في الشجار، رغم خروجه وجلوسه على مقاعد البدلاء قبل الأحداث التي اندلعت في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

وحسب صحيفة "a bola" البرتغالية، فإن بيبي يمكن أن يتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة تتراوح بين شهرين إلى عامين بسبب "السلوك العنيف" خلال مواجهة سبورتينج لشبونة.

وحسب الصحيفة البرتغالية، فإن بيبي قام بضرب أحد الأفراد في طاقم سبورتينج لشبونة، وارتكب سلوكًا عنيفًا، ويترتب على ذلك أن يتلقى بيبي عقوبة في كل الأحوال.

وحسب اللوائح التأديبية لرابطة الدوري البرتغالي، فإن القيام بهجوم "بالغ الخطورة" على المديرين أو العاملين في الفرق المنافسة يترتب عليه الإيقاف بين شهرين إلى عامين، حسب فداحة الأمر.

وإذا ما تلقى بيبي الحد الأقصى من العقوبة، فإن ذلك قد يعني انتهاء مسيرته مع كرة القدم بسبب شجار مجنون في مباراة نارية مع الغريم، حيث سيصبح بإمكانه اللعب مرة أخرى بعد تخطيه الأربعين من عمره.

يذكر أن الاشتباكات بين لاعبي وإداريي بورتو وسبورتينج لشبونة أدت إلى طرد أربعة لاعبين، بواقع فردين من كل فريق، والغريب أن جميعهم كانوا على مقاعد البدلاء.

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