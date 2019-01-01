شجار بين لويز وهيجوايين.. ساري ينفجر غاضباً

تصاعد غريب للأحداث قبل نهائي الدوري الأوروبي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

شوهد ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي وهو يغادر غاضباً من مران الفريق المفتوح أمام وسائل الإعلام، قبل يوم واحد من نهائي الدوري الأوروبي.

بدأ الأمر بشجار طفيف بين ديفيد لويز وجونزالو هيجوايين عقب التحام عنيف بينهما في المران.

على الناحية الآخر صدر رد فعل غاضب للغاية من ساري، الذي ألقى قبعته على الأرض، ثم التقطها ليلقيها مجدداً، قبل أن يغادر الملعب ولا يعود لإنهاء المران.

قد تكون حالة نجم الوسط نجولو كانتي قد ساهمت في حالة ساري العصبية، حيث تدرب اللاعب بمفرده مع مدرب اللياقة، ولا يزال موقفه غامضاً من المشاركة.

ويأتي ذلك بعد دقائق من المؤتمر الصحفي الذي قال به المدرب الإيطالي -60 عاماً- أنه يحب لاعبيه وهذا سر رغبته بالبقاء في تشيلسي.

يذكر أن التقارير تؤكد أن البلوز لن يقفوا في طريق مدربهم إن رغب بالانتقال إلى يوفنتوس، ولكن فقط سيطالبون بـ5 مليون جنيه استرليني لكسر عقده.