شجار بين سواريز وروبرتسون عقب مباراة برشلونة وليفربول

تعرف على ما حدث بين سواريز وروبرتسون عقب فوز برشلونة على ليفربول

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تشاجر لويس سواريز، مهاجم برشلونة، وأندرو روبرتسون، مدافع ليفربول، عقب مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة وضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز بثلاثية نظيفة على ليفربول في ذهاب نصف النهائي.

وقالت شبكة "BT" البريطانية إنّ سواريز وروبرتسون تشاجرا في نهاية الشوط الأول من المباراة ثم تكرر الأمر عقب انتهاء اللقاء في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس.

ترتيب الأكثر تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة 👇



1⃣ ميسي 112 ⚽️

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2⃣ ريفالدو 22 ⚽️

3⃣ نيمار 21 ⚽️ pic.twitter.com/KR10l3trYm

— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

وأوضحت الشبكة أنّ رفاق روبرتسو جاءوا لإنهاء الخلاف كما تدخل جوردي ألبا لمنع زميله من تعقيد الأمور.

سواريز تحصل على البطاقة الصفراء في المباراة بسبب كثرة احتجاجه في المباراة.

وسوف تٌقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ملعب "أنفيلد" وهو الذي لم ينتصر عليه ليفربول ضد برشلونة عبر التاريخ.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق أول انتصار على ليفربول في "كامب نو" بتاريخ المواجهات بين الفريقين.