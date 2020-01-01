شتيجن يضع إدارة برشلونة في ورطة بسبب الراتب

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن نجم برشلونة قد وافق من حيث المبدأ على تجديد تعاقده مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن تير شتيجن سعيد في برشلونة كونه الحارس الأساسي للفريق كما أنه يشعر بالراحة في المدينة.

وأوضحت الصحيفة أن شتيجن قد تقدم بطلبات محددة لإدارة النادي من أجل تجديد تعاقده، كان أبرزها راتب كبير للغاية يتجاوز حاجز الرواتب في النادي.

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وأبلغ شتيجن مصادر مقربة منه أنه لا يفكر تحت أي ظرف من الظروف في مغادرة برشلونة خلال الفترة المقبلة، حيث وضع البلوجرانا كخياره الأول والأخير.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن نادي يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات الحارس الألماني المتألق في ظل مستويات المميزة مع برشلونة في المواسم الماضي.

وانضم شتيجن لصفوف برشلونة في صيف 2014 وحقق الثلاثية التاريخية خلال موسمه الأول بالنادي الكتالوني تحت قيادة المدرب الأسبق للفريق لويس إنريكي.

جدير بالذكر أن عقد شتيجن الحالي مع برشلونة ينتهي بنهاية موسم 2021-2022 وتسعى إدارة النادي الكتالوني لتمديده حتى 2023-2024.