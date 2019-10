شتيجن يحقق رقماً قياسياً لأجانب برشلونة

يحقق مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة رقماً مميزاً بمشاركته الأساسية الليلة ضد إشبيلية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإسباني.

جاء ذلك حيث بات الألماني هو أول حارس أجنبي يصل إلى المشاركة رقم 200 بقميص النادي الكتالوني.

ويحتل برشلونة المركز الخامس مؤقتاً في الوقت الحالي، حيث يملك 13 نقطة ويفصله عن المتصدر ريال مدريد 5 نقاط.

على الناحية الأخرى يتساوى مع إشبيلية في عدد النقاط، قبل المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو.

