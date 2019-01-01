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شتيجن يتحدى نوير ويتمنى فوز دورتموند بالدوري

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Goal/Getty
مارك أندريه تير شتيجن نجم حراسة المرمى في فريق برشلونة يتحدى مانويل نوير على المركز الأساسي في منتخب ألمانيا.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

تحدى النجم مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة زميله في منتخب ألمانيا مانويل نوير في قدرته على الحصول على المركز الأساسي في تشكيلة المانشافت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شتيجن وأكد خلالها على أمله في حصول فريق بروسيا دورتموند على لقب الدوري الألماني في الموسم الجاري.

وقال شتيجن: “بطبيعة الحال ستزداد توقعاتي في الفترة المقبل وسأبذل قصارى جهدي من أجل أن أكون الحارس الأول لمنتخب ألمانيا في النهاية".

وعن المنافسة في الدوري الألماني قال: "سيكون من العظيم حصول ماركو رويس على الدوري، تلك ستكون بطولة تتوج عمل سنوات بالنسبة له".

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وأكمل شتيجن عن رويس الذي زامله في صفوف بروسيا مونشنجلادباخ قبل سنوات: "هو لاعب عظيم ولا يملك ألقاب، ذلك الأمر مؤلم حتى بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن شتيجن يعاني مع المنتخب الألماني دومًا من وجود مانويل نوير الذي يحصل على المكان الأساسي في الفريق تحت أي ظرف.

 

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