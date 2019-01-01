شتيجن: ميسي يستحق أن يحدد مستقبله بنفسه

حارس برشلونة يدعم ميسي في قراره حول مستقبله

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة أن الأسطورة ليونيل ميسي، لديه الحق في تحديد مستقبله بنفسه.

وألمح ميسي في تصريحات للصحفيين في وقت سابق، أنه قد يفكر في خوض رحلة خارج أسوار الفريق الكتالوني.

ومن جانبه قال حارس عرين برشلونة في تصريحات إعلامية: "ميسي يستحق اختيار وتحديد مستقبله بنفسه، أسهل شيء بالنسبة لنا هو إخباره بأننا نريده أن يستمر معنا".

وواصل: "شخصياً أريده أن يبقى معنا، ولكني لا أقرر هذا، سنخبره ونأمل أن يفعل هذا".

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وتطرق الحارس الألماني، إلى الحديث عن زميله في الفريق راكيتيتش، وقال: "من الجيد بقائه معنا إنه أحد أعمدة الفريق، وجوده يمنحنا الكثير من الجودة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أنا لست المدرب، ولكني آمل أن يشارك من جديد، هذا قرار المدرب وبالتأكيد سيختار من يساعد الفريق أكثر".