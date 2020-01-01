شتيجن: مستقبلي في أمان وهكذا نستعد لنابولي وريال مدريد

الحارس الألماني يطمئن مشجعي برشلونة على مستقبله وعلى الفريق في المرحلة القادمة الصعبة

رفع حارس برشلونة تير شتيجن شعار لا تراجع ولا استسلام قبل زيارة ملعب "سان باولو" مساء غدًا، لمواجهة نابولي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبعد اختيار الحارس الألماني سفيرًا جديدًا للعلامة التجارية العالمية للسيارات "كوبرا"، أجرى مقابلة مطولة، تحدث فيها عن بعض التفاصيل من حياته الخاصة ومستقبله مع البلو جرانا والكيفية التي يستعد بها الفريق لمواجهتي نابولي وريال مدريد المقبلتين.

وفي البداية، سُئل كيف تغيرت حياته بعد إنجاب طفله الأول، فأجاب "أشياء كثيرة تغيرت، إذ أن كل الآباء متحمسون دائمًا لاستقبال أطفالهم، ونحن سعداء للغاية لأنه يتصرف بشكل جيد وطبيعي".

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وعن اختياره في حملة علامة التجارية للسيارات، قال "وصلت إلى المقر عندما بدأت في التعرف عليها، وكان لدي شعور جيد والمهم أن أحقق الأهداف المشتركة، وأنا سعيد للغاية لتمثيل علامة تجارية بهذا الحجم".

من جهة أخرى، تحدث عن استعداد الفريق لمباراتي نابولي وريال مدريد، قائلاً "أنا مقتنع بكل ما نقوم به، أمامنا مباريات جيدة ونريد الاستمتاع بها على أكمل وجه، ونريد أن نكون مستعدين بنسبة 100%".

وتابع "بدأنا نتكيف (مع أسلوب كيكي سيتين) في الأسابيع الأخيرة، ونعرف جيدا أن المنافسين يؤدون بشكل جيد في هكذا مباريات، لذا من المؤكد أننا سنعاني لأنها طبيعة كرة القدم، لكننا نطمح في تقديم أفضل ما لدينا للفوز بهذه المباريات".

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وأضاف "في كل مباريات نحاول تحسين بعض التفاصيل، وكانت هناك مرحلة يجب أن نكون فيها أفضل، وقبل أي شيء نعرف جيدًا أننا نستطيع تحقيق أهدافنا بالعمل، والمهم أن نفوز بالطريقة التي يريدها المدرب".

وختم بالحديث عن مستقبله مع برشلونة قائلاً "ما زال في عقدي مع النادي عامين، وأنا والعائلة نعيش حياة سعيدة، وهذا هو الاستقرار، وفي الوقت الراهن هناك مباحثات، لكنها مبدئية لأنني لست على عجلة من أمري، إذ أركز على عملي فقط داخل الملعب، وأمامنا أسابيع معقدة في الفترة القادمة، لذا أترك تفاصيل العقد برمته لوكيل أعمالي".

وبعد العودة من الجنوب الإيطالي، سيحط برشلونة الرحال إلى العاصمة الإسبانية لمواجهة ريال مدريد على ملعبه "سانتياجو بيرنابيو" في كلاسيكو الأسبوع الـ26 لليجا، التي يتصدرها ليونيل ميسي ورفاقه برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان.