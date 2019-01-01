النتائج المباشرة
الانتقالات

شتوتجارت يخطف موهبة جلطة سراي من مانشستر يونايتد

التعليقات()
AA
الفريق الألماني يستفيد من بيع بافارد

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي شتوتجارت الألماني، حصوله على توقيع المدافع التركي، أوزان كاباك، من صفوف جلطة سراي التركي.

المدافع الشاب البالغ 18 عامًا، ظهر بشكل جيد بقميص أسود تركيا الموسم الحالي، حيث شارك في 17 مباراة بجميع المسابقات.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب من أجل تدعيم خط دفاعه.

اختيارات المحررين

وأنضم كاباك لصفوف شتوتجارت الألماني مقابل 11 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2024.

واستفاد شتوتجارت من قيمة بيع مدافعه الفرنسي الشاب، بنيامين بافارد لصفوف بايرن ميونيخ، مع نهاية الموسم، ليسبق الجميع ويتعاقد مع التركي.

روسي يحل أزمة توتنهام الهجومية!

ويحتل الفريق الألماني المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، بفارق 3 نقاط عن قاع ترتيب الدوري الألماني.

الموضوع التالي:
حارس قطر: رغم تأهلنا - كان لدينا الإصرار للفوز على السعودية
الموضوع التالي:
عبد الكريم حسن: استغلينا أخطاء الدفاع السعودي
الموضوع التالي:
هدفًا واحدًا يفصل القطري المعز علي عن رقم تاريخي بكأس آسيا
الموضوع التالي:
إيقاف جاتوزو مباراة واحدة بسبب سوء السلوك
الموضوع التالي:
كيف صعدت فيتنام؟.. بطاقة صفراء تطيح بلبنان خارج كأس آسيا
إغلاق