شتوتجارت يخطف موهبة جلطة سراي من مانشستر يونايتد

الفريق الألماني يستفيد من بيع بافارد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي شتوتجارت الألماني، حصوله على توقيع المدافع التركي، أوزان كاباك، من صفوف جلطة سراي التركي.

المدافع الشاب البالغ 18 عامًا، ظهر بشكل جيد بقميص أسود تركيا الموسم الحالي، حيث شارك في 17 مباراة بجميع المسابقات.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب من أجل تدعيم خط دفاعه.

وأنضم كاباك لصفوف شتوتجارت الألماني مقابل 11 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2024.

Der #VfB verpflichtet Ozan #Kabak. Der 18-jährige Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung vom türkischen Spitzenverein @GalatasaraySK zum VfB Stuttgart. Ozan #Kabak unterschrieb nach dem Medizincheck einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. #MERHABAOZAN pic.twitter.com/bvUEUeDOTg — VfB Stuttgart (@VfB) January 17, 2019

واستفاد شتوتجارت من قيمة بيع مدافعه الفرنسي الشاب، بنيامين بافارد لصفوف بايرن ميونيخ، مع نهاية الموسم، ليسبق الجميع ويتعاقد مع التركي.

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ويحتل الفريق الألماني المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، بفارق 3 نقاط عن قاع ترتيب الدوري الألماني.