شبيه رافينيا.. خدعة برشلونة لإخفاء البرازيلي عن عيون الإعلام

خدعة غريبة من برشلونة قبل إعلان صفقة رافينيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خدعة نادي برشلونة لاستقبال الجناح البرازيلي رافينيا قبل الإعلان عن التعاقد معه عصر اليوم.

حيث كان الفريق الكتالوني قد كشف النقاب عن التعاقد مع جناح ليدز الأيمن مقابل 58 مليون يورو، وتم الإعلان عن تلك الصفقة بعد الجدل الكبير الذي حدث حول ذهابه لتشيلسي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة البلوجرانا قامت بعمل خدعة طريفة لكي تمنع الصحافة من تعطيل اللاعب في المطار فور وصوله.

حيث كانت وسائل الإعلام بمختلف أنواعها تنتظر لحظة وصول رافينيا إلى برشلونة اليوم من أجل التقاط الصور ومحاولة أخذ بعض الكلمات من اللاعب.

وبالتالي قررت إدارة برشلونة عمل خدعة بسيطة من خلال استخدام الشبه المتواجد بينه وبين ابن عمه، ومن ثم ظهر شبيه رافينيا في المطار أمام الصحافة وتم التقاط بعض الصور له.

فيما خرج اللاعب البرازيلي نفسه من الباب الخلفي، وفي نفس الوقت تحرك قريب اللاعب وخرج من الباب الرئيسي مع 3 عربات مليئة بالحقائب.

"Hello, Culers! This is Raphinha and I'm in Barcelona!" pic.twitter.com/qIZUMidyn1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2022

وبعد تلك الحادثة، أعلن برشلونة سريعًا بصورة رسمية ضم اللاعب لصفوف الفريق الكتالوني ونشر له بعض الصور الخاصة.

فيما تحدث النجم البرازيلي نفسه لوسائل إعلام النادي حيث قال: "مرحبًا بكتالونيا، أنا رافينيا وأنا موجود بالفعل في برشلونة".

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