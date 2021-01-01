شبيبة القبائل واتحاد العاصمة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة شبيبة القبائل أمام اتحاد العاصمة بالجولة السابعة من الدوري الجزائري، بملعب الأول من نوفمبر بتيزي أوزو..

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اتحاد العاصمة × شبيبة القبائل

بث مباشر لحظة بلحظة

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الآن تنطلق المباراة

تشكيل اتحاد العاصمة:

تشكيل شبيبة القبائل:

التشكيل | 4-2-3-1

بن بوط

آيت عبد السلام - تيزي بو علي - بن شريفة - بن عبدي

رايح - بن شعيرة

العرفي - بونوة - قدور شريف

بن سايح

#JSK vs #USMA Le onze: Benbot Ait Abdessalem Bencherifa Tizi Bouali Benabdi Raiah Benchaira El Orfi Kaddour... Posted by Jeunesse Sportive de Kabylie on Monday, January 11, 2021

بينما يسعى اتحاد العاصمة لتحسين مركزه، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط فقط من ست مباريات في الدوري، جمعهم من تعادلين وثلاثة هزائم وحقق الفريق فوزًا واحدًا فقط.

يحتل الشبيبة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الجزائري 2021 برصيد 9 نقاط من ست مباريات، فاز في اثنتين وتعادل في ثلاثة وخسر واحدة، ويضع عينيه على الثلاث نقاط للقفز لمراكز المقدمة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل في الجولة السابعة من الدوري الجزائري.