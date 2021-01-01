شبيبة القبائل واتحاد العاصمة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة شبيبة القبائل أمام اتحاد العاصمة بالجولة السابعة من الدوري الجزائري، بملعب الأول من نوفمبر بتيزي أوزو..

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اتحاد العاصمة 2 × 1 شبيبة القبائل

بث مباشر لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بفوز اتحاد العاصم بهدفين لهدف، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

92' جوووووووووووووووووول! انفراد لشبيبة القبائل يتحول إلى المرمى ويشعل المباراة.

90' أربع دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع

86' تصدي رائع من حارس اتحاد العاصمة لركلة حرة كانت على حدود منطقة الجزاء.

80' تسديدة أكثر من رائعة من بن حمودة على الطائر ولكن أتت فوق المرمى بأمتار قليلة.

75' استحواذ من شبيبة القبائل من دون أي فعالية على المرمى.

73' الظهور الأول لشبيبة القبائل في الشوط الثاني من تسديدة ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة وحولها لركنية.

67' جووووووووووووووووووووول! أيمن مهيوس يحرز الهدف الثاني مستغلًا تقدم شبيبة القبائل ليتسلم الكرة وينفرد بالمرمى ويضعها بالشباك.

62' مهيوس يهدر الهدف الثاني بعدما مر زميله من حارس الشبيبة وأرسل له عرضية ارضية احتاجت وضعها في الشباك لولا تدخل المدافع في اللحظة الأخيرة

54' بولحية يحل في مكان قدور بعد تعرض الأخير للإصابة، هذا هو التبديل الثاني لشبيبة القبائل,

الآن ينطلق الشوط الثاني!

نهاية الشوط الأول بتقدم اتحاد العاصمة بهدف نظيف، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' دقيقة وقت محتسب بدلًا من الضائع

38' تدخل عنيف من بو علي على مهاجم اتحاد العاصمة لكن الحكم مهدي عبيد يرفض احتساب ركلة جزاء أيضًا..

35' منذ إحرازه الهدف ويتكتل اتحاد العاصمة في منطقته، شبيبة القبائل يحاول بشكل أو بآخر لكن دفاعات الضيوف قوية حتى الآن.

25' لاعبو شبيبة القبائل يطالبون بركلة جزاء بعد ارتطام الكرة بيد مدافع اتحاد العاصمة لكن الحب مهدي عبيد يرفض ويأمر باستمرار اللعب.

20' استحواذ أكبر من قبل شبيبة القبائل ولكن بدون فعالية تذكر على المرمى حتى الآن.

15' شبيبة القبائل يواصل الضغط وهذه المرة بعرضية تصدى لها الحارس وارتدت لشريف الذي سددها لكن مدافع اتحاد العاصمة أخرجها برأسه قبل أن تدخل المرمى.

12' الرد الأول الخطير من شبيبة القبائل، تسديدة قوية من قدور شريف من الجبهة اليُمنى أرضية لكنها أتت بجوار المرمى بأمتار قليلة.

6' جوووووووووووووول! الهدف الأول لاتحاد العاصمة من ركنية حولها آدم أليليت برأسه إلى الشباك

3' بن عبدي ينذ الشبيبة من أول أهداف اتحاد العاصمة بعد عرضية خطيرة من الجبهة اليُمنى أخرجها من منطقة الستة أمتار قبل أن تصل إلى قدم المهاجم.

الآن تنطلق المباراة

تشكيل اتحاد العاصمة:

تشكيل شبيبة القبائل:

التشكيل | 4-2-3-1

بن بوط

آيت عبد السلام - تيزي بو علي - بن شريفة - بن عبدي

رايح - بن شعيرة

العرفي - بونوة - قدور شريف

بن سايح

#JSK vs #USMA Le onze: Benbot Ait Abdessalem Bencherifa Tizi Bouali Benabdi Raiah Benchaira El Orfi Kaddour... Posted by Jeunesse Sportive de Kabylie on Monday, January 11, 2021

بينما يسعى اتحاد العاصمة لتحسين مركزه، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط فقط من ست مباريات في الدوري، جمعهم من تعادلين وثلاثة هزائم وحقق الفريق فوزًا واحدًا فقط.

يحتل الشبيبة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الجزائري 2021 برصيد 9 نقاط من ست مباريات، فاز في اثنتين وتعادل في ثلاثة وخسر واحدة، ويضع عينيه على الثلاث نقاط للقفز لمراكز المقدمة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل في الجولة السابعة من الدوري الجزائري.