شبهة تدخل حكومي .. فيفا يهدد تونس بالحرمان من المشاركة في كأس العالم قطر 2022

كمال دقيش يضع المنتخب التونسي في ورطة قبل ثلاثة أسابيع فقط من كأس العالم

بعد مرور عام واحد على التهديد السابق، تلقت الجامعة التونسية لكرة القدم تهديدًا جديدًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتجميد النشاط الرياضي في البلاد خلال الفترة المقبلة.

في الثلاث سنوات الأخيرة، تلقت الجامعة عدة تهديدات من فيفا بتجميد النشاط على إثر هجوم كمال دقيش؛ وزير الرياضة، على مسؤولي الكرة التونسية، إذ اعتبره الاتحاد الدولي تدخلًا حكوميًا في عمل الجامعة، حيث تكرر الأمر في 2020 و2021.

وفي 2022، ووفقًا موقع "موازييك" التونسي فإن الجامعة التونسية تلقت خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي خلال الأيام الحالية، يهدد به الأخير بتجميد نشاط المنتخبات والأندية من المشاركة في أي مسابقة قارية أو عالمية، بجانب منع كافة جامعات كرة القدم في العالم من التعامل مع تونس.

ويأتي تهديد فيفا هذه المرة بسبب تصريحات دقيش أيضًا، التي جاء فيها بحسب ما نقلت الصحافة التونسية: "الفساد المالي أصبح يطغى على الهياكل الرياضية في البلاد، أصبحنا أضحوكة العالم وأصبح هناك تلاعب في النتائج".

هذا التهديد إذا تم تنفيذه يعني حرمان منتخب تونس من المشاركة في كأس العالم قطر 2022، الذي سينطلق في 20 من نوفمبر المقبل.

يذكر أن نسور قرطاج يقعون في المجموعة الرابعة بمونديال قطر، التي تضم أيضًا الدانمارك وأستراليا وفرنسا.