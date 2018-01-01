شبح فينجر يحول حول مستقبل جاتوزو مجدداً

جازيديس قد يعيد المدرب الفرنسي المخضرم إلى الواجهة مع الروسونيري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

مرة أخرى، بزع اسم آرسين فينجر المدرب التاريخي لآرسنال الإنجليزي، على قمة المرشحين لتولي قيادة ميلان الإيطالي.

جاء ذلك وسط تهديدات واضحة لمستقبل المدرب جينارو جاتوزو، عقب الخسارة أمام فيورنتينا 1-0 بهدف فيديريو كييزا. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وبحسب تقارير سكاي سبورتس فإن مباراتي فروزينوني وسبال هما آخر فرصتين أمام جاتوزو، وإلا سيُقال بشكل فوري.

وذكر توتو ميركاتو ويب أن فينجر هو المرشح الأبرز لخلافة جاتوزو، نظراً لأنه أكبر الأسماء المتاحة في منتصف الموسم من ناحية.

من ناحية أخرى يرتبط فينجر بعلاقة قوية مع إيفان جازيديس المدير التنفيذي الجديد لميلان، والذي تولى المنصب ذاته في آرسنال قبل ذلك.