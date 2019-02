يعاني مانشستر يونايتد، في لقاء قمة الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي أمام منافسه التقليدي ليفربول.

اللقاء المُقام على أرضية ملعب أولد ترافورد، شهد 4 تغييرات اضطرارية في الشوط الأول فقط منها 3 فقط للشياطين الحمر.

وخرج اللاعب الإسباني أندير هيريرا في الدقيقة 21، بسبب إصابة عضلية ليحل بدلاً منه البرازيلي أندرياس بيريرا.

بعد 4 دقائق تبعه مواطنه الإسباني خوان ماتا، ليحل بدلاً منه جيسي لينجارد العائد من الإصابة بعد غياب أسبوعين.

ولأن المصائب لا تعرف الشياطين الحمر فقط، فلقد خرج البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، ليحل بدلاً منه الإنجليزي دانييل ستوريدج.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، تجددت إصابة لينجارد مرة أخرى وسط صمت تام في أجواء الملعب، ليحل التشيلي أليكسيس سانشيز بدلاً منه.

ليصبح الإنجليزي، أول لاعب يحل بديلاً ويخرج مرة أخرى في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي منذ كيفين لونج في مباراة بيرنلي ونيوكاسل بيناير 2015.

1 - Jesse Lingard is the first player to be substituted on and off in the first half of a Premier League match since Kevin Long for Burnley v Newcastle United in January 2015. Fleeting. #MUNLIV pic.twitter.com/qdA0maywSS