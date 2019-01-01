شباك العنابي لا تهتز - إنجاز جديد لقطر في كأس آسيا 2019

رقم مبهر للمنتخب القطري في البطولة بعد الفوز الكبير على الإمارات برباعية نظيفة

نجح المنتخب القطري في تحقيق إنجاز جديد في تاريخ كأس الأمم الآسيوية، بعد الفوز العريض على الإمارات بنصف النهائي.

قطر فازت برباعية نظيفة على أصحاب الأرض والجمهور، سجلها بوعلام خوخي، المعز علي عبد الله، حسن خالد الهيدوس وحامد إسماعيل.

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ويعبر هذا الانتصار عن مستوى مبهر للعنابي في البطولة، حيث يعتبر أقوى الفرق من الناحية الدفاعية.

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( 🎥 : IG\realmadrid) pic.twitter.com/8VPIc5aIAh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019

ويأتي ذلك بعدما حافظ على نظافة شباكه 6 مباريات متتالية بداية من دور المجموعات وحتى الآن.

الرقم الذي ينفرد به المنتخب القطري عن جميع الفرق بتاريخ المسابقة منذ بدايتها.

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ويتبقى لقطر مباراة واحدة في البطولة، عندما يلعب أمام نظيره الياباني في النهائي يوم الجمعة القادم.

ويمثل اللقاء اختباراً صعباً على العنابي للحفاظ على نظافة شباكه، حيث تمتلك اليابان قدرة هجومية عالية، بتغلبها مؤخراً على إيران بثلاثية نظيفة.