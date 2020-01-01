شباب مصر يتأهلون لربع نهائي كأس العرب بالفوز أمام فلسطين

الفراعنة يتصدرون مجموعتهم

حسم المنتخب المصري للشباب تأهله إلى دور ربع نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا، بعد الفوز أمام نظيره الفلسطيني برباعية مقابل هدفين، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، بالمملكة السعودية.

الفراعنة افتتحوا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية بهدف عبد الغني عبد الغني، لكن بعد سبع دقائق أدرك أنس عودة التعادل للفدائي.

وفي الدقيقة 13 أضاف إبراهيم محمد الهدف الثاني لمصر، قبل أن يحرز أسامة عبد الهادي الهدف الثالث في الدقيقة 29.

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ومع مرور خمس دقائق من عمر الشوط الثاني، أحرز عبد الرحمن العشري الهدف الرابع للفراعنة، واختتم محمد نزال التهديف بإضافة الهدف الثاني لفلسطين.

الفوز رفع رصيد شباب الفراعنة إلى النقطة السابعة، ليتأهلوا لربع النهائي متصدرين المجموعة الثالثة، بينما ودع الفدائي البطولة متذيلًا الترتيب دون أي نقاط.