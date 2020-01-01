شباب الأهلي يحقق فوزًا صعبًا على حتا ويعزز صدارته للدوري الإماراتي

دوري الخليج العربي يقترب من شباب الأهلي دبي

واصل شباب الأهلي دبي، نتائجه الإيجابية، بالفوز على حتا بهدف دون رد، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري الخليج العربي.

شباب الأهلي واصل تصدره لقمة الدوري الإماراتي بفوز ثان على التوالي، حيث كان حقق الفوز على الشارقة حامل اللقب المباراة الماضية.

نجح شباب الأهلي في خطف هدف الفوز في الشوط الأول من المباراة، بالدقيقة 30 من عمر اللقاء عن طريق فيدريكو كارتابيا.

سجل فيدريكو الهدف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية رائعة من الناحية اليسرى في غياب المدافعين لفريق حتا.

#شباب_الأهلي يفوز على #حتا 1-0 في الجولة الـ14 ويضمن المحافظة على ابتعاده بالصدارة

شاهد هدف المباراة#شباب_ _حتا #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/7Ogn1e394o — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 29, 2020

ولم يستيطع فريق حتا من استغلال المحاولات التي اتيحت له خلال الوقت المتبقي من المباراة، لتذهب الـ3 نقاط لفريق شباب الأهلي.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 35 نقطة في صدارة دوري الخليج العربي، بينما تجمد رصيد حتا عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.