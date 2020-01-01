صحيفة | شباب الأهلي يفسخ عقد ماورو دياز بالتراضي

اللاعب سيعود للأرجنتين

كشفت صحيفة تي واي سي سبورت الأرجنتينية عن فسخ شباب الأهلي لعقد لاعبه الأرجنتيني ماورو دياز بالتراضي، مما سيُمهد له العودة لبلاده.

اللاعب صاحب الـ28 عامًا ارتدى قميص الفرسان الحُمر قادمًا من دالاس الأمريكي في يوليو 2018، وخاض الموسم الماضي 23 مباراة في دوري الخليج العربي الإماراتي أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع 10.

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الأمر اختلف تمامًا هذا الموسم، إذ قرر المدير الفني رودورفو أروابارينا عدم تسجيل دياز في قائمة شباب الأهلي للموسم الجديد ورفض اللاعب كافة العروض المقدمة له من داخل وخارج الإمارات مكتفيًا بالتواجد في التدريبات ومتابعة المباريات من المدرجات أملًا في حصوله على فرصة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية.

الصحافة تحدثت عن طلب دياز من إدارة شباب الأهلي مؤخرًا فسخ العقد بالتراضي لينضم إلى فريق استوديانتيس في صفقة انتقال حر، وهو ما تم وفقًا للإعلام الأرجنتيني.

وسيصل دياز الأرجنتين اليوم الأربعاء لتوقيع عقوده مع فريقه الجديد، حيث سيزامل نجم برشلونة السابق خافيير ماسكيرانو.

ويستعد شباب الأهلي حاليًا لمواجهة النصر في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي على استاد زعبيل بنادي الوصل يوم الجمعة القادم.